Bandas, tropas y honores: así se vive el Día del Ejército 2026

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Durante el acto se realizaron las honras protocolarias y el saludo a las unidades participantes. En dicha actividad participó el presidente de la República de Guatemala y altos mandos militares.

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El sonido de las bandas marciales y el paso sincronizado de las tropas vuelven a captar la atención de cientos de familias guatemaltecas este martes 30 de junio, durante el tradicional desfile del Día del Ejército, conmemorativo por el 155 Aniversario de la Gesta Revolucionaria de 1871.

El recorrido inició en el Monumento a Juan Pablo II, en la zona 14 capitalina, y avanzó por la avenida Las Américas y la avenida Reforma hasta el Campo de Marte, donde se desarrollan los actos oficiales.

En dicha actividad, participaron unidades del Ejército, cadetes y personal de distintas especialidades militares.

En la Tribuna Militar del Campo de Marte, se contó con la presencia del presidente Bernardo Arévalo, quien, como comandante general del Ejército, encabezó la ceremonia oficial junto a autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional, altos mandos militares e invitados especiales.

Como parte del operativo, las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito implementaron cierres vehiculares y recomendaron utilizar rutas alternas en varios sectores de la ciudad.

Desfile por el Día del Ejército.



Video: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/yij1jH4lmk — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) June 30, 2026

Estados Unidos como socio estratégico

Durante el discurso que dio el presidente Bernardo Arévalo, indicó que al inicio de su gobierno comenzó con la transformación institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, con lo cual se ha logrado el proceso de la modernización de las fuerzas armadas del país, de donde se han obtenido certificaciones internacional de calidad.

Asimismo, así hizo mención que con estas acciones en fortalecimiento del ejército, se ha logrado la apertura internacionalmente, especialmente con el principal socio estratégico Estados Unidos.

El presidente brindó un discurso en la Tribuna Militar del Campo Marte este martes 30 de junio. (Foto: Wilder López/Soy502)

Medallas y reconocimientos

Durante este acto protocolario también se llevó a cabo la imposición de la Medalla Monja Blanca de Segunda Clase al Estandarte de la Policía Nacional Civil; del Distintivo al Mérito Táctico al Coronel de Policía Militar DEM Félix Fernando García Paiz.

Asimismo, se otorgó la Medalla Militar Deportiva de Primera Clase al Sargento Segundo Dragón Cristhian Manuel Cabrera Antón, estudiante del Instituto "Adolfo V. Hall" de Zacapa, en reconocimiento a su destacada trayectoria, méritos y compromiso al servicio de Guatemala.

El presidente participó en la entrega de medallas durante el acto protocolario del Día del Ejército. (Foto: Ejército de Guatemala)

* Con información de Dirlyn Gonzalez