Estas son las vías alternas que puedes utilizar por el desfile del Día del Ejército

-

Este martes 30 de junio, se realizará el desfile por el Día del Ejército, por lo que podrías utilizar estas vías para evitar el tráfico.

OTRAS NOTICIAS: Transportes pesados obstruyen el paso en diferentes puntos de la ciudad

Desde las primeras horas de este martes, las autoridades de tránsito reportaron concentraciones debido al desfile que se tiene programado por el Día del Ejército.

Dicha actividad, comenzará a las 8:00 de la mañana y podría terminar a las 2:00 de la tarde, por lo que el tránsito se verá afectado en el sector.

El desfile por el Día de Ejército podría terminar a las 2 de la tarde. (Foto: Wilder López/Soy502)

Por ello, Amilcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, recomendó utilizar las siguientes rutas alternas para la regulación del tránsito:

Conexión avenida Hincapié hacia colonia Santa Fe, Aeropuerto Internacional La Aurora.

15 avenida de la zona 13 hacia 7a. avenida de la zona 9.

Avenida Hincapié hacia bulevar Liberación, zona 13.

Boca del Monte hacia Santa Catarina Pinula.

Villa Canales hacia la VAS.

También se recomienda precaución al transitar debido a la circulación peatonal; además de seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

Fuerzas Armadas se hacen presentes en el Monumento a Juan Pablo II, en la zona 13 capitalina por el Desfile del día del Ejército.



Se recomienda tomar vías alternas ya que el desfile podría terminar en horas de la tarde.



Video: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/0mVIAtaCNQ — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) June 30, 2026

Por el momento, los participantes del desfile se encuentran en el Monumento a Juan Pablo II, en la zona 13 capitalina.

Asimismo, las Fuerzas de Mar animan con percusiones el inicio del desfile.