Barcelona confirma la venta de su joya Ansu Fati al Mónaco

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El AS Mónaco anunció este martes haber activado la opción de compra del delantero español Ansu Fati, cedido la temporada pasada por el FC Barcelona en el club de la Ligue 1, y que jugará en el Principado hasta 2030.

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Autor de 11 goles en la liga francesa en 25 presencias con la elástica del Mónaco en Ligue 1 (con un total de 12 goles en 30 partidos entre todas las competiciones), Fati convenció a los responsables del Mónaco de que ejercieran la opción de compra.

Según diversas fuentes cercanas al caso, el Mónaco habría desembolsado 11 millones de euros para hacerse con los servicios del jugador de 23 años, que se ha comprometido por cuatro temporadas, mientras que el Barcelona conservará un 20% de una posible plusvalía en una futura reventa.

El FC Barcelona y el AS Mónaco han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ansu Fati. pic.twitter.com/35NZebdiRo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 30, 2026

Luego de destacar muy joven en el Barsa antes de estancarse en Cataluña (disputó 123 partidos de azulgrana, 29 goles) y luego en Brighton, en Inglaterra, el español (diez convocatorias, dos goles), compañero de equipo y amigo de Paul Pogba, tendrá la misión de liderar el ataque del Mónaco la próxima temporada.