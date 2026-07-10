Benny Ibarra ya está en Guatemala y demuestra su cariño

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Benny Ibarra compartió un momento para hablar de su emoción por estar en suelo guatemalteco tras 15 años.

Con la suavidad con la que trata a su público Benny dijo:

"¡Guate ya estoy aquí! mañana es nuestra cita en el Teatro nacional, les voy a presentar mi repertorio renovado y refrescado con el gran compromiso de re enamorarlos, sean parte de una noche única e irrepetible", expresó

Con mucha ilusión el mexicano desea que su producción nueva "Nacer una vez más" quede marcada en el corazón de los nacionales y que disfruten una noche romántica con su persona especial.

¿Cómo será el show de Benny Ibarra en Guatemala?

"Será un viaje a la nostalgia, combinado con el futuro, mi tarea es recordar a quienes me honran con su visita y que compren boleto es recordarles como respirar, relajarse y disfrutar del momento, mi concierto es conmovedor, quiero volver a ganar el corazón de los guatemaltecos".

Benny recomienda que si deseas disfrutar del show, la tarea es escuchar el nuevo álbum, en plataformas y en Youtube, "las primeras 5 canciones del concierto están en redes", agrega.

¿Cuándo es el show "Nacer una vez más" de Benny Ibarra en Guatemala?

El concierto es el 10 de julio en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Las entradas están a la venta en eticket.gt. aquí.

Benny Ibarra dedicó unas palabras a los guatemaltecos tras su llegada al país. @soy_502 #Guatemala pic.twitter.com/9o6dYyObgn — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) July 10, 2026