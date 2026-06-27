Benny Ibarra: "Guatemala me abrió las puertas"

-

Benny Ibarra conversó con Soy502 acerca de "Nacer una vez más", su más reciente disco, además de los detalles de su concierto en Guatemala y algunos recuerdos de sus experiencias en el país.

El productor, compositor y músico mexicano recuerda con cariño sus visitas: "bendecido, me quieren bonito, Guatemala siempre ha estado en la lista de lugares donde me siento en casa y por eso voy para allá".

Foto: Benny Ibarra.

"He ido tantas veces, son muchos años de complicidad, siempre es de mucha alegría su generosidad hacia mi carrera de solista, me abrieron mucho las puertas, hemos ido a Teletones, a concursos de Miss Guatemala e incluso muchas veces he venido de vacaciones con mi familia, es un país hermoso", dijo.

"Antigua sin duda, no solamente es hermoso, también es energéticamente igual a mi lugar favorito de México, San Miguel de Allende, Guanajuato, son dos ciudades que tienen esa historia tan rica y es muy bonito". siguió.

¿Cuál es la historia del álbum "Nacer una ver más" de Benny Ibarra?

"Es un reto interesante y complicado, he tenido la fortuna de hacer esto durante tantos años y tengo una colección tan grande de canciones, no solamente de mi proyecto en solitario, sino de todos los proyectos que hago".

"Salir a competirle a canciones como 'Cielo', 'Inspiración' y 'Cada mañana' es difícil, sobre todo, ante los oídos de quienes me siguen tiempo atrás, es necesario como artista salir a buscar estas nuevas historias, con la libertad y el compromiso de sumar a mi repertorio temas que sean coherentes con mi manera de ser, de ver la vida, y siento que esta colección de temas es ¡muy Benny!".

Foto:; Oficial.

"Claro que hay autores, productores y gente que está conmigo de mucho tiempo atrás y me conoce muy bien, sabe qué es lo que me conmueve, pero tenía que entonar un nuevo repertorio, por eso el show que presentaré el 10 de julio en Guate, es muy teatral y las nuevas canciones llegaron a darle nueva vida a las canciones de antes".

"Es muy conmovedor, inicio con las primeras 5 temas de mi nuevo álbum y luego las que la gente conoce, hay sorpresas en temas para el conocedor de Benny, entro a una canción que le da peso y balance a otras, la que me encanta del último disco se llama 'Vuela', y energéticamente siento que es la prima hermana de 'Mía', hay puentes".

"Mi goce es producir canciones, discos, espectáculos que emocionen, las producciones que he llevado últimamente a Guatemala han sido la de Sasha, Benny y Erick de Timbiriche, que también tuve la encomienda de producir y me encanta esa parte, entregar música y llevarlos por un viaje a través de las emociones".

¿Cómo será el show de Benny Ibarra en Guatemala?

"Será un viaje a la nostalgia, combinado con el futuro, mi tarea es recordar a quienes me honran con su visita y que compren boleto es recordarles como respirar, relajarse y disfrutar del momento, mi concierto es conmovedor, quiero volver a ganar el corazón de los guatemaltecos".

Benny recomienda que si deseas disfrutar del show, la tarea es escuchar el nuevo álbum, en plataformas y en Youtube, "las primeras 5 canciones del concierto están en redes", agrega.

¿Cuándo es el show "Nacer una vez más" de Benny Ibarra en Guatemala?

El concierto es el 10 de julio en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Las entradas están a la venta en eticket.gt. aquí.

Precios: