Capturan a cuatro señalados de matar a “El Catracho” y a su pareja

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Las investigaciones indican que los ahora capturados y el fallecido pertenecían a una estructura criminal dedicada al sicariato.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de cuatro presuntos responsables del ataque armado en el que murió Rony Valdez, alias "El Catracho", y su conviviente, durante un hecho violento ocurrido en la cabecera de Huehuetenango.

Según la investigación preliminar, el crimen se registró dentro de una vivienda en el sector II de El Cambote, zona 11, donde las víctimas habrían sostenido una reunión con los ahora detenidos antes de que se produjera una discusión que terminó en un ataque armado.

Los aprehendidos están implicados en el ataque armado donde murieron alias “El Catracho” y su conviviente en Huehuetenango. (Foto: PNC)

Tras el crimen, agentes de la comisaría 43 y del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL) desplegaron un operativo que permitió ubicar y capturar a los sospechosos en la zona 9 del municipio cuando intentaban escapar en un picop, una moto y una camioneta blindada, presuntamente propiedad de una de las víctimas.

Los capturados fueron identificados como José "N", alias "Chuy"; Set "N", "Chejo"; Wilber "N", "Morenazo"; y Ervin "N", "El Nene". Durante el operativo se les decomisaron dos pistolas y tres celulares.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron armas de fuego y celulares. (Foto: PNC)

Estructura criminal

La PNC indicó que tanto los detenidos como "El Catracho" presuntamente estarían vinculados a una estructura criminal dedicada al sicariato en Huehuetenango.

Además, durante las diligencias, tres menores de edad fueron rescatados en el inmueble donde ocurrieron los hechos.