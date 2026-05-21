"Madrugada“, película hecha en Guatemala es seleccionada en Cannes

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"Madrugada" película de Sebastián Lojo y producida por Sergio Ramírez fue seleccionada y se estrena este 21 de mayo en Cannes.

El cortometraje "Madrugada" fue seleccionado para la "Quinzaine des Cinéastes" (La Quincena de Directores) en el Festival de Cannes 2026.

En la trama un jardinero que vive en la Ciudad de Guatemala esconde un secreto: es vampiro. De día vive con su esposa y su hijo pequeño; de noche se alimenta en las sombras. Juntos, los padres intentan proteger al niño de la maldición. Pero cuando el hambre despierta en el hijo ocurre algo irreversible, sellando una herencia inevitable.

Foto; Madrugada.

Para Sebastián, esta es una una metáfora de la violencia qu puede sentirse heredada, como una maldición que pasa de una generación a la siguiente.

"Al crecer y vivir en la ciudad aprendí el peso del silencio y la reserva en los rostros de la gente. Del pasado casi nunca se habla y aun así sigue moldeando cómo vive la gente y cómo se relaciona entre sí", explica.

"En 'Madrugada' el vampirismo se convirtió en una forma de acercarme a esa herencia. Un padre intenta proteger a su hijo de la maldición que lleva dentro de sí, creyendo que puede contenerla. Cuando fracasa, debe aceptar que el amor no borra el peso de la historia. No me interesaba el vampiro como un ser excepcional, sino como un trabajador, un padre agotado condenado a sostener a su familia a través de un acto que lo corroe moralmente", continúa.

"Quise explorar una familia que se ama profundamente, pero que está atada por algo violento que ninguno de ellos puede articular del todo. El padre que daña para sobrevivir. La madre que protege ayudando a ocultar el horror. El hijo que hereda antes de poder elegir. Por eso, era importante para mí que la película permaneciera anclada en la vida real de quienes la habitan"

La cinta fue grabada en septiembre en Guatemala con actores son guatemaltecos.

Sebastián Lojo

Director y director de fotografía guatemalteco, ha sido parte de largometrajes y cortometrajes filmados en Malasia, Líbano, Canadá, Italia, el Reino Unido, Estados Unidos, Guatemala y Turquía.

"Los Fantasmas", su primera película, fue la primera película guatemalteca seleccionada para la competencia "Bright Future" en el "Festival Internacional de Cine de Rotterdam" (IFFR, 2020).

Su trabajo tanto como director como director de fotografía ha sido presentado en el Festival Internacional de Cine de Toronto, Festival de Cine de Venecia (Biennale) y la Semana de la Crítica de Berlín.

Entre sus reconocimientos están el Premio Canal+ en la "Semaine de la Critique del Festival de Cannes (2024)".

Acerca de la "Quinzaine des Cinéastes" (Quincena de Directores)

Creada en 1969 por la Société des Réalisatrices et Réalisateurs de Films (SRF), es una sección independiente del Festival de Cine de Cannes, dedicada a mostrar las formas más singulares del cine contemporáneo.

A diferencia de la selección oficial, la Quincena no es competitiva ; reúne cortometrajes, mediometrajes y largometrajes, tanto de ficción como documentales, de acción real y animación. Un único principio guía nuestra selección: la atención del cineasta a la puesta en escena y su singular modo de expresión artística.

La Quincena valora la libertad de pensamiento y la invención de nuevas formas de diálogo, narrativa, representación y edición. Asimismo, prestamos especial atención a las propuestas que reinventan géneros cinematográficos tradicionalmente más populares.

Si bien es un espacio para descubrir nuevos talentos, también valoramos las obras audaces de cineastas consagrados. Mira información de la cinta en el festival aquí. El evento se celebra del 13 al 23 de mayo.