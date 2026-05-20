Luis Manuel Ávila "Junior" de la "Familia P. Luche" disfruta de Guatemala

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El mexicano Luis Manuel Ávila, conocido por su papel de Junior en la comedia "La Familia P. Luche" y voz de Gohan en la aclamada serie animada "Dragon Ball", se presentó en Guatemala y mostró su emoción.

A través de las redes Ávila mostró fotografías de su estadía en el país, presumiendo su visita en la Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala.

Foto: Televisa.

"Muy agradecido por el gran cariño de todo el fandom de Guatemala Anicomic, gracias por su amable invitación #VozLatinadeGohan".

El actor, cantante y actor de doblaje asistió al evento Anicomic, celebrado en el país, donde celebridades del anime se dieron cita para contar sus historias.

Foto: Oficial.

Luis Manuel Ávila

Es un actor, comediante y cantante mexicano de cine, televisión y doblaje. Inició su carrera con 17 años, fue parte de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) donde estudió Administración de Empresas y al obtener la licenciatura decidió seguir la carrera de la actuación.

Obtuvo junto a su compañera de tesis, el reconocimiento a la Mejor Tesis de Licenciatura en Administración a Nivel Nacional por la ANFECA (Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración), sin embargo el llamado por las artes fue más fuerte.

Además de su aclamado papel, apareció en "La fea más bella" como Tomás Mora. Otros programas donde participó fue en "Humor es... los comediantes", "Furcio", "Derbez en cuando", "Mujer, casos de la vida real", y más. En telenovelas participó en "La Vecina", "Las tontas no van al cielo", entre otras.

Foto: Oficial.

Sus doblajes abarcan a Gohan (adulto) en "Dragon Ball" "Super: SUPER HERO" y "Dragon Ball Daima". es el Caballero de Cerberus en "Los Guerreros del Zodiaco: El lienzo perdido", Ideo en "One Piece". Gamakichi y Sakon en "Naruto Shippuden", Filip Schaff en la serie "Invencible" (Amazon Prime) y Di Renjie en el videojuego "Honor of Kings".

MIRA:

Foto: redes sociales.