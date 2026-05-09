Perrito busca agua en pileta pública para refrescarse (video)

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Un perrito acalorado fue captado buscando refrescarse en una pileta pública debido a las altas temperaturas.

El can se encontraba alrededor en la pileta en la aldea Barrio La Cruz en Pastores, Sacatepéquez.

En imágenes se aprecia el momento en bebe agua. Al notar la presencia humana se bajó de inmediato.

Las altas temperaturas en el lugar han provocado que tanto personas como animales domésticos se vean afectados.

En Pastores, el calor ha llegado a los 28 grados, algo que no es costumbre para el área al ser un lugar frío, las máximas podrían llegar incluso a los 32 grados.

Foto: Fredy Hernández/Soy502.

Recomendaciones

Los síntomas de un golpe de calor en perros incluyen jadeo intenso y ruidoso, salivación excesiva, encías rojo brillante o azuladas, debilidad, vómitos y diarrea, en casos extremos el animal puede presentar desorientación, convulsiones o colapso.

Consulta a un veterinario si sospechas que tu mascota presenta síntomas o si vez un pero en la calle con problemas.

No dejes a tu perro en el patio, el clima puede ser grave para él. Trata de que permanezcan en un área fresca. Nunca dejes a un animal dentro de un vehículo, incluso si el parqueo es techado, es grave y podría morir sofocado.

Traslada al perro a la sombra o un lugar fresco, mójalo con agua a temperatura ambiente (no helada) en cabeza, cuello y patas, ofrécele agua fresca sin forzarlo, recuerda que no debe ser fría, pues puede ser perjudicial. Llama inmediatamente a un veterinario.

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