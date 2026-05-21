Conoce sobre la enfermedad inflamatoria intestinal

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La diarrea constante y malestar general podrían ser más que algo pasajero. La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) afecta a personas de todas las edades y requiere atención médica continua.

Diego Barrera, gastroenterólogo, explica que afecta al intestino y causa molestias constantes como dolor de estómago, cólicos, diarrea y sangre en las heces. Dentro de esta enfermedad están dos tipos: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

"Aunque no tiene cura, hay tratamientos que ayudan a controlar los síntomas. Algunas personas pasan meses sin molestias, pero en otros momentos pueden sufrir "brotes" intensos con mucho dolor y malestar", explica.

¿Dolor de estómago frecuente? No lo ignores, ve al médico. (Foto: Shutterstock)

De acuerdo con el experto, lo más preocupante es que la EII no solo afecta al intestino. Puede causar cansancio, bajar el ánimo y afectar la salud emocional y mental de quien la padece.

"Es más común entre los 15 y 35 años, pero puede presentarse en cualquier etapa de la vida. El riesgo aumenta si hay familiares con esta enfermedad, por eso es clave estar atentos y consultar al médico si hay síntomas frecuentes", aconseja.

Tener EII también puede aumentar el riesgo de cáncer de colon, así que es importante hacerse revisiones médicas, incluso si no hay síntomas en el momento. Las colonoscopías y controles ayudan a prevenir complicaciones mayores.

Con el apoyo de la familia y atención médica, vivir con EII es posible. Lo importante es no ignorar las señales del cuerpo y buscar ayuda a tiempo.

La alimentación desempeña un papel fundamental en tu bienestar. Registra lo que consumes y detecta si algún alimento te causa malestar. (Foto: Shutterstock)

Tipos

Existen dos tipos principales. Las dos son enfermedades crónicas, es decir, no se curan.

Pero con medicina y cuidado, se puede vivir mejor.

Crohn

Puede aparecer desde la boca hasta el ano.

Causa llagas e inflamación.

Afecta más al intestino delgado.

Colitis ulcerosa

Solo afecta el intestino grueso (colon).

Empieza en el recto y puede subir.

Causa diarrea con sangre y dolor de barriga.

Síntomas generales

Si tienes uno o varios de estos síntomas, ve al médico. Con tratamiento, se puede vivir mejor.

Dolor en la parte baja del estómago (como cólicos).

Diarrea que no se quita.

Sangre en las heces (al ir al baño).

Mucho cansancio.

Bajar de peso sin razón.

Vivir con enfermedad inflamatoria requiere previsión: ten siempre a mano tus medicamentos y un cambio de ropa. (Foto: Shutterstock)

¿Por qué se enferma el intestino?

La EII pasa cuando el cuerpo ataca por error su propio intestino. Esto causa inflamación y puede llevar a Crohn o colitis ulcerosa.

Los doctores no saben exactamente por qué pasa, pero creen que puede ser por cambios en los genes (lo que uno hereda de la familia).

Estos genes ayudan a:

Proteger el intestino de bacterias.

Controlar el sistema de defensa del cuerpo.

Evitar que el cuerpo se ataque a sí mismo.

Si estos genes cambian, el cuerpo ya no funciona bien y se puede enfermar.

Afecta

Algunas cosas pueden empeorar la enfermedad, aunque no la causan:

Tomar muchos antibióticos.

Usar medicamentos para el dolor (como ibuprofeno).

Fumar cigarrillos.

Estar bajo mucho estrés.

Esta enfermedad sucede cuando el cuerpo se confunde y ataca el intestino. (Foto: Shutterstock)

Complicaciones

La enfermedad inflamatoria del intestino (EII) no solo daña el intestino. También puede causar otros problemas en el cuerpo.

Las más graves:

Cáncer de colon

Perforación del intestino (dolor fuerte, hinchazón, barriga muy sensible)

Megacolon tóxico (diarrea con sangre y dolor muy fuerte)

También puede causar problemas cerca del ano:

Fístulas (conductos que no deberían estar ahí)

Estrechamiento del canal anal (cuesta ir al baño)

Otras partes del cuerpo

Poca sangre (anemia)

Coágulos de sangre

Dolor en los ojos

Piedras en los riñones

Llagas en la boca

Problemas en el hígado

Dolor en las articulaciones

Manchas o úlceras en la piel

Huesos débiles (osteoporosis)

Desnutrición (el cuerpo no absorbe bien la comida)

Caminar o correr son pequeños pasos, grandes beneficios para tu salud. (Foto: Shutterstock)

Vive pleno

Aquí tienes algunos consejos para cuidarte mejor:

Come bien

Apunta qué comidas te hacen sentir mal. Habla con un nutricionista para comer sano y evitar lo que te cae mal.

Observa tus síntomas

Si sabes cuándo te da más diarrea o dolor, podrás planear tu día y saber dónde hay baños cerca.

Lleva un botiquín

Guarda en una bolsita: papel higiénico, ropa interior extra, toallitas y protectores. Así estarás más tranquilo si pasa un accidente.

Evita el estrés

El estrés puede hacer que la EII empeore. Haz cosas que te relajen y, si puedes, busca ayuda para manejar tus emociones.

Cuida tu salud mental

Si te sientes triste o con ansiedad, habla con un psicólogo. Es normal pedir ayuda.

No fumes

Fumar o vapear puede empeorar la enfermedad.