Economía HOY Podcast: "Alianzas Público-Privadas son opción para cerrar brechas"

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"Hay una necesidad urgente de infraestructura estratégica en todo el país y las alianzas público-privadas se convierten en una opción, porque al fin y al cabo son una herramienta para poder cerrar esas brechas.", José Andrés Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Construcción.

Durante su participación en el más reciente Podcast de Economía HOY, Ardón, analizó cómo este modelo de inversión conjunta entre el Estado y el sector privado es efectivo para impulsar proyectos de infraestructura en el país. A continuación, un extracto de la entrevista.

¿Cuál es el concepto de alianza público - privada?

Empezaría definiendo qué es una alianza público-privada (APP), porque a veces no tenemos claro el concepto. Yo diría que hay tres formas de hacer cualquier obra de infraestructura, llamémosle un aeropuerto, un puerto, una carretera, algún proyecto energético, algún proyecto de sanidad; cualquier infraestructura que nos podamos imaginar se puede hacer de tres maneras.

La primera es 100% pública: que el gobierno, con su maquinaria, con sus ingenieros, con sus arquitectos, con sus materiales que compre, haga la obra de cero a cien, digamos, hasta tenerla.

Y, por otro lado, está el ámbito 100% privado. Ahí es donde vemos, por ejemplo, un edificio de apartamentos 100% privado. Obviamente hay un momento en donde hay que pedir las licencias y demás, pero la participación pública no existe ahí, digamos, ni en el financiamiento, ni en la tierra, ni nada por el estilo.

Y en medio de ambos, cuando hay algún elemento de involucramiento del sector público y del sector privado, es que tenemos lo que llamamos una alianza público-privada. A nivel regional, las alianzas público-privadas son muy comunes para desarrollar terminales portuarias, terminales aeroportuarias, carreteras y cualquier tipo de infraestructura. Cuando vemos en la región, tenemos casos emblemáticos en Colombia, Chile y México, que queremos replicar en Guatemala.

En Guatemala tenemos una alianza público-privada, bajo ese modelo, en operación, que es la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, pero también tenemos casos interesantes de concesiones municipales, cono el Aerómetro.

El Aerómetro es una concesión, es un modelo de alianza público-privada específicamente de un gobierno local, que es la Ciudad de Guatemala y Mixco, en el cual las dos municipalidades le conceden, por eso es una concesión, un pedazo de infraestructura, que es la calzada Roosevelt hasta llegar a Mixco, para que un privado invierta, arriesgue su capital y desarrolle un proyecto.

Entonces, cuando hablamos de las concesiones municipales y las oportunidades que hay de alianzas público-privadas, son muchísimas, realmente son muchísimas. Y Guatemala lo necesita. Hay una necesidad urgente de infraestructura estratégica en todo el país y las alianzas público-privadas se convierten en una opción.

¿Qué podríamos esperar a futuro resaltando la importancia del sector privado como motor?

El sector privado va a un ritmo muchísimo más elevado de lo que el sector público ha logrado ir. Si a las empresas les dieran la oportunidad de hacer puertos, aeropuertos o más carreteras, lo estarían haciendo porque Guatemala es un nodo estratégico. Tenemos el caso de la Vía Alterna del Sur (VAS), un proyecto 100% privado que sigue creciendo. En las APP buscamos tener lo bueno de ambas partes. El Metroriel, por ejemplo, lleva años gestándose y no ha avanzado por falta de voluntad política y problemas con derechos de propiedad o infraestructura considerada patrimonio nacional.

¿Cree que tener una APP podría ser un blindaje a futuro para las obras?

En gran parte, permite darle certeza al proyecto durante el tiempo pactado en el contrato. La autopista Palín-Escuintla funcionó bien durante 25 años de concesión porque había reglas claras y un mantenimiento comprensivo. Si la infraestructura no se interviene a tiempo, se deteriora muy rápido.

La empresa que tuvo la concesión vio, que no es sólo intervenir la carretera o la autopista, sino era todo un trabajo aledaño en las zonas que podrían generar riesgos para evitar que ocurrieran casos como lo que ocurrió hace algunos años atrás cuando se derrumbó todo un pedazo de la vía porque no se le dio un mantenimiento preventivo en su momento.

José Andrés Ardón, Director Ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, comentó que uno de los ejemplos más claros de una Alianza Público-Privada es el proyecto del AeroMetro. (Foto: Juan Carlos Pérez / Soy502)

¿Qué otros proyectos prioritarios hay para impulsar nuestras ciudades hacia el futuro?

Sí, por supuesto, y ahí lo bonito de este tipo de modelos es que nos podemos poner tan creativos como queramos. Hay un problema de agua en la ciudad, por ejemplo. Bueno, existe la posibilidad de hacer una alianza público-privada para tener una planta de tratamiento.

La realidad es que los recursos son limitados. Las municipalidades muchas veces no tienen la capacidad financiera para hacer proyectos tan grandes o de tan grande inversión, y es por eso por lo que buscan complementarlo con el ámbito privado. Otros proyectos son aquellos presentados en el Plan Maestro de Movilidad para el Área Metropolitana de Guatemala, de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), con anillos regionales y radiales. Incluso se debería explorar la posibilidad de un metro subterráneo, aunque el subsuelo de la ciudad es muy arenoso y lo hace costoso.

Como Cámara, ¿qué papel tienen para impulsar estas alianzas y ser enlace entre sectores?

Tenemos 230 agremiados —constructores, proveedores y desarrolladores— que aportan conocimiento técnico para la toma de decisiones públicas. Participamos en el Consejo de las Alianzas Público-Privadas y funcionamos como un tanque de pensamiento de generación de propuestas técnicas, no políticas, que brindan herramientas al sector público.

¿Cuál debería ser el mensaje para las alcaldías para que impulsen este formato de APP?

Primero, motivarlos a conocer en qué consisten. Lo segundo es involucrarse en encontrar las necesidades del municipio que pueden ser solucionadas a través de este modelo. Algunos alcaldes han sido más proactivos en tratar de entender que va a beneficiar a sus vecinos y a la administración municipal. Hay muchísimo interés de inversionistas extranjeros, es impresionante.

Las embajadas constantemente traen misiones de empresarios. Algunos se han acercado a la Cámara y nos han dicho el día en que decidamos invertir en proyectos de gran envergadura de infraestructura, principalmente hidroeléctricos, algunas presas y demás. Vamos a traer muchísimo capital. Nuestras empresas trabajarían esos proyectos, pero no hemos encontrado oídos abiertos por parte del sector público.