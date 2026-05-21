¡Más de US$700 millones! Centros comerciales de Guatemala generan inversión y empleo

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Alrededor de 45 grupos de empresarios impulsan en el país el diseño, construcción y administración de nuevos y modernos centros comerciales, convertidos en plataformas para la generación de empleo, atracción de inversión privada, expansión de servicios y la transformación urbana del país.

A la fecha, la inversión inmobiliaria comercial acumulada del sector ya supera los US$700 millones, entre proyectos recientes, expansiones y desarrollos en distintas etapas. Lo anterior se refleja en aproximadamente 28 millones de metros cuadrados rentables, de más de 85 proyectos ubicados en 18 departamentos.

De acuerdo con la Directora Ejecutiva de la Asociación de Centros Comerciales de Guatemala (ACECOGUA), Astrid Perdomo, los proyectos comerciales ubicados en la provincia del país evidencia el crecimiento del sector. El aumento en la extensión de los centros comerciales, plazas de conveniencia, proyectos comunitarios, regionales y desarrollos para usos mixtos ha permitido acercar a las poblaciones servicios, marcas y experiencias que unas décadas atrás no existían.

250 mil puestos de empleo, considerando operación directa, comercios instalados, proveedores, servicios especializados, logística, abastecimiento, mantenimiento, construcción, remodelaciones y actividad económica inducida. ACECOGUA

Christian Mayorga, director ejecutivo de Cámara de Comercio de Guatemala, dijo que el crecimiento experimentado por el sector de centros comerciales durante los últimos años es un ejemplo del dinamismo del comercio formal y la confianza que existe en la economía nacional.

Mayorga resaltó que según datos de ACECOGUA, esta industria ha registrado un crecimiento aproximado del 220% en los últimos 12 años, consolidándose como uno de los sectores con mayor evolución dentro del desarrollo urbano y comercial.

Generador de empleo

Los datos de ACECOGUA permiten visualizar que la operación directa de los centros comerciales en el país podría representar aproximadamente 24,648 empleos, mientras que los comercios instalados dentro de estos proyectos sumarían alrededor de 134,552 empleos internos.

Al tomar en cuenta el resto de las actividades relacionadas, tales como proveedores, logística, abastecimiento, transporte, mantenimiento especializado, tecnología, seguridad privada, alimentos, publicidad, outsourcing y servicios empresariales, el impacto laboral fácilmente podría alcanzar aproximadamente 181,026 empleos.

45 grupos empresariales están asociados a ACECOGUA.

En total, se estima que el sector de centros comerciales en Guatemala podría estar vinculado a más de 250 mil puestos de empleo.

Perdomo afirma que al final, la infraestructura de los centros comerciales opera como una plataforma de formalización, capacitación, movilidad laboral y oportunidades para distintos perfiles profesionales y operativos.

Inversión privada creciente

El crecimiento del sector también se refleja en la inversión inmobiliaria comercial. Durante los últimos años, Guatemala ha registrado el desarrollo de nuevos proyectos, ampliaciones, renovaciones y complejos de usos mixtos en distintas zonas del país.

Según Perdomo, dependiendo de su escala, ubicación y complejidad, algunos proyectos comerciales pueden representar inversiones de entre US$8 millones y más de US$100 millones, especialmente cuando incluyen componentes de usos mixtos, infraestructura complementaria, estacionamientos, áreas de entretenimiento, servicios y mejoras urbanas asociadas.

"Solo en las aperturas de 2025 y 2026 —porque lo anunciamos el año pasado— estamos hablando de más de 640 mil metros cuadrados de construcción. Es decir, si vemos el incremento de metros cuadrados, la forma más fácil de verlo es decir: "Antes no había nada aquí y ahora hay una plaza comercial. Y esto está generando más de 7 mil plazas de empleo permanente", afirmó Perdomo.

Plataformas urbanas multiservicio

Al analizar el desempeño de la mezcla comercial, es posible comprender por qué los centros comerciales han tomado un papel más representativo en las ciudades. Los proyectos actuales integran cada vez más categorías como gastronomía, entretenimiento, salud, servicios financieros, bienestar, educación, tecnología, supermercados, gimnasios, coworking, espacios familiares y servicios cotidianos.

Los centros comerciales funcionan para muchas comunidades como puntos de encuentro, centros de conveniencia, espacios seguros de convivencia y puntos de acceso a servicios que antes estaban dispersos o concentrados en zonas específicas.

En distintos municipios del país, el desarrollo de infraestructura comercial moderna también ha estado acompañado de mejoras en conectividad, valorización inmobiliaria, crecimiento residencial, apertura de nuevos negocios y llegada de marcas nacionales e internacionales.

2.8 millones de m² comerciales estimados es el área comercial rentable aproximada del ecosistema de centros comerciales. ACECOGUA

Este fenómeno sucede dentro y fuera de la ciudad de Guatemala, pero donde más se ha observado el crecimiento es en el interior del país. El crecimiento de los centros comerciales también está influenciado por el crecimiento poblacional que tiene el área de influencia de un centro comercial. Otro factor de crecimiento también se observa desde las marcas, en donde hay un mercado en potencial en productos que abarcan una amplia variedad de productos.

En cuanto al crecimiento por categorías, esté varía, por ejemplo, en 2025 en Sacatepéquez la categoría de delivery creció 100% en tanto que, en Chimaltenango, aumentó en un porcentaje similar para los artículos para el hogar.

Según expertos, la operación moderna de centros comerciales requiere cada vez más herramientas de inteligencia comercial, medición de tráfico, análisis de tendencias, sostenibilidad, seguridad, mantenimiento, tecnología y gestión basada en datos.

Para Juan Francisco Castillo, presidente de ACECOGUA, los centros comerciales, además de generar "bastante actividad económica", también crean espacios para que las personas se junten y, por sobre todo, son lugares en donde se generan oportunidades para hacer comunidad. "Son espacios donde la gente se siente segura y donde, además, encuentra motivos para ir a comer algo o realizar alguna compra. En fin, nos convertimos en parte del día a día de cada familia en los lugares donde trabajamos, especialmente en el interior del país, donde cada vez vemos más actividad social y económica acompañando el crecimiento de la población", afirmó el ejecutivo.