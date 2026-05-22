Adidas lleva “Feel the Vibe” al Gran Bazar de Perfumerías Fetiche

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Perfumerías Fetiche, de la mano de Adidas, presentó el Gran Bazar, una temporada de ofertas enfocada en fragancias, maquillaje y productos de cuidado personal que estará disponible del 21 de mayo al 21 de junio en todas sus sucursales y en su tienda en línea.

Como parte de esta experiencia, Adidas dio a conocer "Feel the Vibe", una colección de fragancias genderless inspiradas en emociones, estados de ánimo y estilo urbano, que también serán parte de las propuestas destacadas del Gran Bazar.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Entre las marcas que también participarán se encuentran Carolina Herrera, Rabanne, Hugo Boss, Halloween, Tous, Jean Paul Gautier y, por supuesto, Adidas, cuya nueva línea incorpora Eau de Parfum y body mists diseñados para combinarse entre sí bajo la tendencia conocida como layering, que consiste en mezclar aromas para crear experiencias más personalizadas.

La colección fue desarrollada tomando en cuenta la relación entre fragancias y estado de ánimo. Según datos presentados por la marca, más del 80% de consumidores consultados afirmó sentir emociones positivas al utilizar este tipo de aromas.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

La línea también destaca por incorporar fórmulas veganas y empaques elaborados parcialmente con materiales reciclables, como parte de su enfoque de sostenibilidad.

Además de perfumes, el Gran Bazar incluirá productos de maquillaje de marcas como Clarins, Givenchy, Lancôme, Yves Saint Laurent y Dior, así como opciones de cuidado personal y bienestar, tales como Biotherm, Guerlain y Auraria, la línea de aceites esenciales de Perfumerías Fetiche.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Las promociones y productos participantes estarán disponibles en todas sus tiendas y a través del sitio oficial de Perfumerías Fetiche, donde podrás consultar y comprar desde la comodidad de tu casa.