¿Te gusta la adrenalina? No te pierdas la "K-1 Combat Challenge"

Como parte de la K-1CC Fight League en Guatemala se celebrará la "K1- Combat Challenge" una liga de peleas amateur de kickboxing y Muay Thai avalada por el consejo mundial de kickboxing.
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El evento tiene como fin dar a conocer las disciplinas deportivas y dar a conocer a los guatemaltecos que se enfrentan en apoyo al país, en futuros encuentros a nivel internacional.
Consiste en peleas internacionales donde se disputará el primer titulo de "Muay Thai" de la liga y el titulo por las 145 libras de "Kickboxing".
Fecha
El evento se llevará a cabo el 22 de mayo de 2026 en el Gran Teatro Delirio, ubicado en el kilómetro 7.5 final del bulevar Los Próceres (a unos 50 metros del Trébol de Vista Hermosa), en zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
Las puertas del teatro se abren a las 7:00 p. m, y la primera pelea de la cartelera empieza a las 8:00 p. m.
Con peleadores nacionales e internacionales la velada promete adrenalina y peleas de alto nivel.