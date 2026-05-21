Camión, cisterna y motocicleta impactan sobre la ruta Interamericana (video)

Una de las víctimas quedó atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo.
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Un triple accidente se registró este mediodía de jueves en el kilómetro 46 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Sumpango, Sacatepéquez.
El percance, donde un camión, una cisterna y una motocicleta impactaron, dejó a varias personas heridas.
Autoridades de tránsito ya están en el lugar, pues los vehículos quedaron sobre ambas vías.
De acuerdo a los socorristas, una de las víctimas quedó atrapada entre la estructura del vehículo pesado.
Estas son las imágenes:
Los heridos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios.
Hasta ahora se desconocen los detalles que provocaron el accidente