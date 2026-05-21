Asalto a mano armada en zona 3 queda grabado (video)

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Todo ocurrió mientras una de las víctimas espera su carro y revisaba su celular.

Un asalto a mano armado ocurrió en la avenida del Cementerio y 23 calle de la zona 3.

El hecho sucedió el pasado 13 de mayo, pero hasta ahora han salido a luz las imágenes.

De acuerdo al video captado por una cámara ubicada en el sector, todo ocurrió cuando una de las víctimas esperaba su auto, el cual estaba en reparación.

Dos hombres aparecen, uno de ellos saca el arma mientras que el otro le arrebata el celular.

Además, cuando los dos sujetos ya estaban por irse, asaltaron a otra víctima que, al parecer, también tenía su auto en reparación.

Mira aquí el momento:

Quien comparte el video denuncia textualmente lo siguiente:



"Le comparto el video de un asalto ocurrido por la avenida del Cementerio y 23 calle de la zona 3, fue el miércoles 13 de Mayo pasado" pic.twitter.com/qhaabeKj1V — Vinicio Fuentes (@VinicioTVGT) May 20, 2026

La zona 3 capitalina, particularmente en las cercanías del Cementerio General, es reconocida por su alta actividad comercial y talleres mecánicos.

Sin embargo, esta afluencia de personas la convierte en un punto crítico para asaltos a mano armada y robo de pertenencias.