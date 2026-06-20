Capturado en San Marcos por robo de energía eléctrica

El MP informó de la captura de Héctor G. en el departamento de San Marcos, acusado de sustraer energía mediante conexiones ilícitas.
OTRAS NOTICIAS: Posponen audiencia de extradición de los Morales Guerra, hermanos de alcalde petenero
La Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) informó sobre la captura de Héctor G, señalado de sustraer energía eléctrica mediante conexiones ilícitas en el departamento de San Marcos.
El operativo se ejecutó el 18 de junio, durante un allanamiento en el caserío La Gomera, aldea Santa Rosa en el municipio de San Lorenzo, San Marcos.
La diligencia fue autorizada por el Juzgado Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Marcos, en el marco de una investigación que buscaba confirmar la existencia de conexiones ilegales.
Capturado en flagrancia
Es de resaltar que durante la inspección se constató la supuesta manipulación del suministro eléctrico, lo que permitió la captura en flagrancia del sospechoso.
Este caso se enmarca dentro de las reformas al Código Penal y la Ley contra la Delincuencia Organizada, que elevó el hurto de energía a la categoría de delito grave.