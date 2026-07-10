Buscado por EEUU: Capturan a extraditable señalado de varios delitos

La aprehensión fue efectuada por medio de un operativo realizado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica.
OTRAS NOTICIAS: Capturan a presuntas responsables del secuestro de una mujer que fue hallada sin vida
La Policía Nacional Civil (PNC) informó acerca de la aprehensión un hombre que es buscado por las autoridades de Estados Unidos debido a que se le señalan varios delitos en su contra.
Se trata de Erik Orlando Castillo Castillo, de 40 años, quien fue detenido en el cruce principal del sector conocido como Cuatro Caminos, en Santa Ana Huista, Huehuetenango.
Esta persona cuenta con orden de captura con fines de extradición a EE. UU. por cinco cargos de conducta sexual con un menor, otro por suministro de materiales obscenos y uno más por agresión agravada.
La aprehensión fue efectuada por medio de un operativo realizado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), según explicaron las autoridades.