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Buscado por EEUU: Capturan a extraditable señalado de varios delitos

  • Por Geber Osorio
09 de julio de 2026, 20:05
El capturado es buscado por Estados Unidos señalado de varios cargos en su contra. (Foto ilustrativa: iStock)

El capturado es buscado por Estados Unidos señalado de varios cargos en su contra. (Foto ilustrativa: iStock)

La aprehensión fue efectuada por medio de un operativo realizado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó acerca de la aprehensión un hombre que es buscado por las autoridades de Estados Unidos debido a que se le señalan varios delitos en su contra.

Se trata de Erik Orlando Castillo Castillo, de 40 años, quien fue detenido en el cruce principal del sector conocido como Cuatro Caminos, en Santa Ana Huista, Huehuetenango.

Esta persona cuenta con orden de captura con fines de extradición a EE. UU. por cinco cargos de conducta sexual con un menor, otro por suministro de materiales obscenos y uno más por agresión agravada.

La aprehensión fue efectuada por medio de un operativo realizado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), según explicaron las autoridades.

Erik Orlando Castillo Castillo fue capturado por las fuerzas de seguridad en Huehuetenango. (Foto: PNC)
Erik Orlando Castillo Castillo fue capturado por las fuerzas de seguridad en Huehuetenango. (Foto: PNC)

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