Capturan a presuntas responsables del secuestro de una mujer que fue hallada sin vida

La víctima fue localizada fallecida dentro de una bolsa plástica en Zacapa tras haber sido secuestrada.
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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este jueves 9 de julio a dos mujeres señaladas del delito de plagio o secuestro.
Se trata de Astrid "N", de 27 años, y Sandra "N", de 39, quienes fueron aprehendidas en el barrio La Ladrillera y en residenciales Villa Doña Luisa, en Zacapa.
Las detenciones son en seguimiento a un caso ocurrido el pasado 8 de marzo, cuando una mujer de 49 años fue secuestrada y posteriormente localizada fallecida dentro de una bolsa plástica en ese mismo departamento.
Por lo tanto, las sindicadas fueron capturadas en cumplimiento de órdenes emitidas el pasado 7 de julio por un juzgado del departamento de Guatemala.
Las autoridades indicaron que en el presente año han sido detenidas 73 personas por secuestro y dos por autosecuestro.