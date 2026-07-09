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Capturan a presuntas responsables del secuestro de una mujer que fue hallada sin vida

  • Por Geber Osorio
09 de julio de 2026, 16:48
Las detenidas son señaladas del delito de plagio o secuestro. (Foto: PNC)

Las detenidas son señaladas del delito de plagio o secuestro. (Foto: PNC)

La víctima fue localizada fallecida dentro de una bolsa plástica en Zacapa tras haber sido secuestrada.

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La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este jueves 9 de julio a dos mujeres señaladas del delito de plagio o secuestro.

Se trata de Astrid "N", de 27 años, y Sandra "N", de 39, quienes fueron aprehendidas en el barrio La Ladrillera y en residenciales Villa Doña Luisa, en Zacapa.

Las detenciones son en seguimiento a un caso ocurrido el pasado 8 de marzo, cuando una mujer de 49 años fue secuestrada y posteriormente localizada fallecida dentro de una bolsa plástica en ese mismo departamento.

Astrid "N" fue capturada por las fuerzas de seguridad tras un allanamiento. (Foto: PNC)
Astrid "N" fue capturada por las fuerzas de seguridad tras un allanamiento. (Foto: PNC)

Por lo tanto, las sindicadas fueron capturadas en cumplimiento de órdenes emitidas el pasado 7 de julio por un juzgado del departamento de Guatemala.

Las autoridades indicaron que en el presente año han sido detenidas 73 personas por secuestro y dos por autosecuestro.

La otra detenida es Sandra "N" y ambas fueron trasladadas al juzgado correspondiente. (Foto: PNC
La otra detenida es Sandra "N" y ambas fueron trasladadas al juzgado correspondiente. (Foto: PNC

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