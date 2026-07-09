Prevén concluir construcción de la cárcel El Triunfo en agosto de 2027

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Autoridades de seguridad anunciaron que el proyecto de construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo estará concluido en agosto del próximo año.

Tras acudir a una citación en el Congreso de la República, autoridades de seguridad del país reiteraron que el proceso de construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en el municipio de Morales, Izabal, continúa su curso.

Explicaron que, luego de superar una serie de retrasos, este proyecto sigue en su fase de planificación y se prevé concluirla en agosto del próximo año.

El Coronel de ingenieros del Ejército de Guatemala, Eric Leonel Geronimo Bolvito, indicó que ya están libres de protestas en el lugar de la construcción de la cárcel que tendrá un costo de Q1,500 millones, los cuales se dividirán dos etapas.

El funcionario afirmó tener luz verde para seguir trabajando, pese a la oposición que han manifestado pobladores que han sido guiados por líderes comunitarios.

La cárcel de máxima seguridad será construida en el municipio de Morales, Izabal. (Foto: Archivo/Soy502)

En cuanto al costo señalado con anterioridad, Geronimo aseveró que en una primera etapa se han contemplado Q1,200 millones y los restantes Q300 para el equipamiento y compra de armamento especial, el cual deberá hacerse la evaluación respectiva por parte del Ministerio de Gobernación (Mingob), externó.

Además, aseguró que el proceso de construcción será acompañado por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Este anuncio fue dado a conocer durante una citación a la bancada del Valor del Congreso de la República, en la que asistieron autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob), Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), Sistema Penitenciario (SP), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y Contraloría General de Cuentas (CGC).

Autorizan construcción

El pasado 2 de julio, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar una apelación planteada por el Mindef, con la que dio luz verde para que la construcción de la cárcel El Triunfo, Morales, Izabal.

Los trabajos de construcción fueron suspendidos el pasado 27 de marzo, tras una acción de amparo otorgada por la Sala Mixta de Apelaciones de Izabal.

Con esto, queda firme la construcción de la cárcel que albergará a privados de libertad considerados de alta peligrosidad.

Previo a conocerse a la resolución de la CC, el pasado 25 de junio, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a cargo de Patricia Orantes, declararó bajo reserva total por siete años el expediente del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente a la obra.



Sobre el proyecto

La cárcel El Triunfo fue presentada el 26 de marzo, por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, en conjunto, por autoridades del MIngob y Mindef.

Esta prisión se construirá en la aldea, Las Quebradas, Morales, Izabal, y albergará a cerca de 2 mil pandilleros.