El cantante guatemalteco Carlos Peña publicó un comunicado donde afirma que no cobró por su participación al cantar el Himno Nacional, en la toma de posesión de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Carlos Peña interpretó Himno Nacional en toma de posesión de CC

El cantante se hizo tendencia en Twitter pues algunos usuarios afirmaron que cobró Q23 mil por abrir el evento protocolario, que se celebró en la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

"Por haber entonado el Himno Nacional, Carlos Peña está siendo víctima de difamación y acoso, con este mensaje, el artista busca crear conciencia de la responsabilidad de los comentarios en redes sociales" se lee en el texto.

“Fue una participación completamente ad honorem, como todas las veces que me han invitado a entonar nuestro himno de manera oficial. Pueden corroborar estos datos con las instituciones directamente y así evitar la desinformación que se construye con argumentos falsos", agrega en la misiva.

A través de su cuenta de Instagram, Carlos también escribió que no se avergüenza por realizar algo que le enorgullece.

"...He sido difamado por personas que se inventaron que cobré por cantar el himno nacional, cuando no fue así... si no me creen, pregunten, muévanse, consulten y verán que lo que digo es verdad", afirmó.

Este es el texto que envió: