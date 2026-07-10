Caso Claudina Velásquez: Jorge Barahona va al Mariscal Zavala

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Jorge Barahona Orellana, sindicado en el caso del asesinado de Claudina Isabel Velásquez Paiz, fue remitido a la cárcel de Mariscal Zavala.

Pese a que el caso se encuentra bajo reserva, al finalizar la audiencia de primera declaración de Jorge Barahona Orellana, capturado por el caso del asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, el acusado fue enviado a prisión preventiva.

Según se conoció Barahona Orellana fue trasladado a la cárcel de Mariscal Zavala, zona 17, como lo dictaminó la jueza Abelina Cruz Tostano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D.

Aunque la audiencia se celebró a puerta cerrada por la reserva judicial, al sindicado le fueron dados a conocer los motivos de su detención y ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional competente.

Este jueves 9 de julio, la audiencia de Jorge Barahona Orellana, sindicado en el caso Claudina Isabel Velásquez Paiz, se efectuó a puerta cerrada. (Foto: Wilder López/Soy502)

Barahona Orellana fue capturado en la torre de tribunales, luego de que se presentara por una citación.

Sobre el caso

El asesinato de Claudina Velásquez ocurrió en agosto de 2005. A lo largo de 20 años ha sido un caso emblemático, pues dio paso a la creación de la Alerta Isabel Claudina, además de haber sido conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una condena contra el Estado de Guatemala.

El caso se reactivó 20 años después, con allanamientos y órdenes de captura giradas en junio de 2025, pero ha mantenido una reserva judicial que ha impedido conocer las acusaciones contra las nuevas personas implicadas: dos de ellas ligadas a proceso penal y cinco más declaradas en rebeldía y prófugas de la justicia.

Entre las personas que son buscadas por la justicia guatemalteca están integrantes de una familia: Zully Moreno Barbier y sus dos hijos (Pedro Julio Samayoa y Eduardo Alejandro Samayoa), así como su exesposo (Jorge Barahona) y la exnuera (Dalia Liset Palma Herrarte).