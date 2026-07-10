¡Inicia la cooperación! Gobierno firma memorando con Reino Unido para el Metro Riel

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El Gobierno de Guatemala y el Reino Unido firmaron el Memorando de Entendimiento para el desarrollo del Metro Riel.

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Con la firma de Memorando de Entendimiento, el gobierno de Guatemala y el Reino Unido inician una cooperación técnica orientada al desarrollo del Metro Riel, lo que consideran un paso importante de movilidad para el área metropolitana.

El mandatario dijo que la firma de este acuerdo "nos obliga a tomar decisiones con transparencia y sin corrupción".

El presidente Bernardo Arévalo dijo que este acuerdo "nos obliga a tomar decisiones con transparencia y sin corrupción". (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Enfatizó que no se está delegando una tarea, sino que el país se esta asociado con alguien que "nos puede apoyar con la experiencia y el conocimiento" para que el futuro se pueda asumir estas grandes obras de infraestructura.

El mandatario dijo que las decisiones correctas, planificadas, las que tienen fundamento técnico y científico "nos acercan o conectan" y que el Metro Riel no es una idea que nació en este gobierno, sino una necesidad que fue identificada hace décadas que ha sido frenada en el pasado por la incapacidad y la falta de voluntad para pensar en términos nacionales.

Por su parte, la embajadora del Reino Unido acreditada en el país, Juliana Correa, dijo que es un paso importante en la relación bilateral entre ambos países, basado en valores compartidos, confianza mutua y el compromiso de generar prosperidad para los ciudadanos.

Expresó que la firma del acuerdo "tiene un significado que va más allá del documento" y que representa la decisión de los gobiernos de trabajar de una manera más estrecha compartiendo conocimiento y experiencia, así como mejores prácticas para apoyar prioridades.

En la firma del acuerdo con el Gobierno de Guatemala y el Reino Unido, el presidente de la República, Bernardo Arévalo figuró como testigo de honor. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

Firma del memorando

Con esto, se establece un marco de cooperación que tiene como objetivo generar una hoja de ruta para este proyecto, desde su planificación hasta su futura implementación.

Además, el Metro Riel es parte de los 13 proyectos de infraestructura y movilidad priorizados por el presidente Arévalo para mejorar la calidad de vida de los cinco millones de guatemaltecos que concentra el área metropolitana y los municipios aledaños, según se dio a conocer.

El acuerdo permitirá establecer el marco de colaboración entre ambos gobiernos para impulsar proyectos estratégicos de infraestructura.

Como parte del acuerdo, Guatemala trasladaría los recursos destinados a los servicios de asesoría técnica, sin embargo, todavía deberán definirse aspectos relacionados con el financiamiento de las distintas etapas de dicha infraestructura.