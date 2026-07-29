CC ratifica expulsión de Camilo García, estudiante de Química de la Usac

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El pleno de magistrados de la CC declaró sin lugar tres acciones de amparo promovidas contra el Consejo Superior Universitario de la Usac promovidos por el estudiante universitario Adrián Camilo García Flores.

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La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó tres acciones de amparo promovidas contra el Consejo Superior Universitario (CSU), de la Universidad de San Carlos (Usac), el secretario General de la Universidad y el Juez Segundo del Juzgado Primero Pena.

Dichas acciones habían sido interpuestas por el estudiante universitario Adrián Camilo García Flores.

En estas se cuestionaban aspectos relacionados con la expulsión de García Flores como estudiante de esta casa de estudios superiores, así como la admisión de una impugnación presentada dentro de un proceso penal relacionado.

En las resoluciones emitidas se contó con el voto favorable los magistrados Roberto Molina Barreto, Julia Marisol Rivera Aguilar, voto recurrente, y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez.

Mientras que emitieron voto razonado disidente la magistrada presidente, Gladys Annabella Morfín Mansilla y el magistrado Luis Fernando Bermejo Quiñonez.

El caso de Camilo García

El caso contra Camilo García inició desde el 12 de octubre de 2022, luego de haber participado en una sesión del CSU.

En esa sesión, García manifestó su postura de rechazo a las elecciones de rector, las cuales calificó de fraudulentas. Asimismo, cuando el CSU preparaba un memorial para buscar un acercamiento con los estudiantes en resistencia.

"El 12 de octubre de 2022, en una sesión del Consejo Superior Universitario se estaba trabajando un memorial de acercamiento hacia el diálogo por parte de la Coordinadora de Estudiantes. Pero, el CSU desde entonces se negaba a tratar con los compañeros que se encuentran en resistencia en las instalaciones de la Universidad (...) Por parte de la dirección de jurídicos que da dictámenes y opiniones hacia las resoluciones del CSU, decían que era un actuar por parte de los compañeros en resistencia", señaló Camilo.

El viernes 27 de enero de 2023, el Consejo Superior Universitario votó para expulsar a Camilo García luego de que este, como representante de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, calificó de cobardes las acciones que planeaban las autoridades universitarias contra un grupo de estudiantes que, en aquella oportunidad, tenían tomadas las instalaciones de la Usac.

Camilo García presentó una acción de amparo en juzgados y en la CC. García, quien cursaba el octavo semestre de la carrera de Química, buscaba dejar sin efecto las medidas y retomar su carrera.