Guatemalteco Matt Evans es presentado con un equipo austriaco

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El guatemalteco Matt Evans fue presentado oficialmente este jueves como nuevo jugador del FC Wacker Inssbruck, equipo de la segunda división de Austria, dando así el salto al futbol europeo con apenas 20 años.

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El volante nacional llega al conjunto austriaco en condición de préstamo procedente de Los Angeles FC de la MLS, club con el que mantiene contrato vigente. La institución estadounidense decidió ceder al guatemalteco con el objetivo de que sume más minutos de competencia y continúe con su proceso de crecimiento.

Evans, quien se formó en las categorías del LAFC II, pasó las últimas dos temporadas en la estructura del club angelino y ahora afrontará el mayor desafío de su carrera al disputar su primera experiencia en Europa.

Verstärkung für die Offensive!



Der FC Wacker Innsbruck sichert sich die Dienste von Matt Evans. Der guatemaltekische offensive Mittelfeldspieler wird vom Partnerverein LAFC für die kommende Spielzeit ausgeliehen!



Alle Infos ➡️ https://t.co/JhfV7vbe5V#fcw1913 pic.twitter.com/TP22PGtfbi — FC Wacker Innsbruck (@wackerinnsbruck) July 9, 2026

El FC Wacker Innsbruck hizo oficial su incorporación a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida como uno de sus refuerzos para la nueva campaña.

La llegada de Matt al futbol austriaco también representa una noticia positiva para la Selección Nacional. El joven futbolista ha sido considerado de manera constante por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, formando parte de los últimos microciclos de trabajo y participando en seis encuentros durante el actual proceso mundialista.