El City anuncia a Enzo Maresca como entrenador hasta 2029

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Pep Guardiola ya tiene un sucesor oficial en Mánchester: el italiano Enzo Maresca fue anunciado el lunes como nuevo entrenador del City hasta 2029, recuperando un testigo dorado tras una década plagada de títulos.

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Maresca, de 46 años, fue entrenador adjunto de Pep Guardiola en la temporada 2022-2023 en el club citizen, y estaba libre desde su marcha el 1 de enero del Chelsea. Con el club londinense, al que entrenó durante un año y medio, ganó la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025.

"El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la ocasión de dirigir al equipo es una oportunidad brillante para mí", declaró el italiano, citado en un comunicado del City.

"Este será mi tercer paso por el club. Conozco al club, conozco las exigencias y conozco las expectativas", añadió Maresca, que dice estar ansioso de "empezar a dirigir a los jugadores. Quiero que ganemos jugando buen fútbol y disfrutando la presión de representar al Manchester City".

El primer paso del italiano por el club citizen fue en la temporada 2020-2021, cuando tomó las riendas del equipo Sub-23 con el que conquistó el campeonato de academias. En la temporada 2022-2023 regresó al Etihad, esta vez en calidad de entrenador adjunto de Guardiola.

Welcome back, Enzo



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El Chelsea rompe su silencio

Esa temporada el City logró el triplete, culminado con la primera Liga de Campeones de la historia del club. Al término del curso, Maresca puso rumbo al Leicester con el objetivo de devolver los Foxes a primera división.

Luego de asegurar el ascenso a Premier League, Maresca dio su primer salto al banquillo de uno de los equipos del 'Big Six' inglés: el Chelsea.

Los Blues, un gigante dormido, conquistaron la modesta Conference League y, sobre todo, la primera edición del nuevo Mundial de Clubes, gracias a un fútbol coherente con un grupo de jóvenes jugadores.

Pero un año y medio después de su llegada a Stamford Bridge, el Chelsea anunció el 1 de enero de 2026, en un escueto comunicado, la marcha del técnico.

Este lunes, tras el anuncio del Manchester City, el club londinense emitió un nuevo comunicado para dar su versión sobre la salida del italiano.

"En otoño boreal de 2025 el club fue informado por nuestro exentrenador que podría tener la posibilidad de suceder a Guardiola al final de temporada. Quedó claro para nosotros que su deseo era perseguir esa oportunidad pese a estar bajo contrato a largo plazo y sin derecho a ponerle fin", explica el Chelsea.