El mediocampista Dani Ceballos deja de ser jugador del Real Madrid

-

El mediocampista español Dani Ceballos dejó de ser jugador del Real Madrid nueve años después de su llegada al club, informó este viernes la entidad blanca.

OTRAS NOTICIAS: Comunicaciones tendría un amistoso con el campeón de Liga MX

"El Real Madrid CF y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador de nuestro club. Dani Ceballos ha sido jugador del Real Madrid desde 2017, en una de las etapas más exitosas de nuestra historia", destacó el conjunto merengue en un comunicado.

En el texto, el club recuerda el impresionante palmarés que conquistó durante ese periodo, con 16 títulos: tres Ligas de Campeones, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas españolas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Comunicado Oficial: Ceballos. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 26, 2026

Ceballos, de 29 años, se dio a conocer en el Betis (2014-2017), desde donde dio el salto al Santiago Bernabéu. Durante su etapa como madridista estuvo cedido dos temporadas en el Arsenal (2019-2021), con el que ganó una Copa de Inglaterra en 2020.

Con la selección española destacó principalmente como integrante del equipo que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Gracias, @DaniCeballos46 pic.twitter.com/vZgHaYcmf8 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 26, 2026

Aunque tenía contrato hasta junio de 2027, tras renovar en 2023, el centrocampista llegó a un acuerdo con el Real Madrid para poner fin de forma anticipada a su vínculo. "El Real Madrid es y será siempre su casa", concluye el club en su comunicado.