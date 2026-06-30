Guatemala en camino a reabrir adopciones internacionales tras 18 años de suspensión

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Guatemala reabrirá las adopciones internacionales tras 18 años de suspensión, anunció el Consejo Nacional de Adopciones.

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Guatemala está cada vez más cerca de reabrir las adopciones internacionales, un proceso que ha permanecido suspendido durante 18 años, según indicó el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) quien se prepara para iniciar los procedimientos administrativos que permitirán abrir nuevamente estos procesos en los próximos meses tras concluir un proceso de capacitación.

Fase de capacitación

La capacitación fue impartida por Ignacio Goicoechea, oficial letrado de enlace para América Latina de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, y por Eliana Santos, coordinadora del Programa de Asistencia Técnica para la Adopción Internacional (ICATAP). En la actividad participaron el Consejo Directivo, el director general y el equipo multidisciplinario del CNA.

Según el CNA, durante la capacitación se abordaron los lineamientos que servirán para implementar mecanismos éticos y transparentes en las adopciones internacionales, promover esta modalidad como una alternativa para conformar una familia y garantizar que los procedimientos se desarrollen conforme al Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 1993, ratificado por más de 107 países.

(Foto: CNA)

De acuerdo con el director general del CNA, Estuardo Mejicano, con esta capacitación concluye la etapa de preparación técnica del personal. El siguiente paso será desarrollar los procedimientos administrativos y establecer contacto con las autoridades centrales de otros países para hacer posible la reapertura de las adopciones internacionales.

Guatemala está cada vez más cerca de reabrir las adopciones internacionales tras 18 años suspendido.

Estuardo Mejicano, Director General del Consejo Nacional de Adopciones (CNA): pic.twitter.com/xwFzcIN7VI — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 30, 2026

Mejicano explicó que el objetivo es ampliar las oportunidades para que niñas, niños y adolescentes con perfiles de adopción prioritaria puedan encontrar una familia cuando no haya una alternativa dentro del país, permitiéndoles crecer en un entorno familiar.

Por su parte, Ignacio Goicoechea destacó que Guatemala ha trabajado durante varios años en la elaboración de reglamentos, capacitación de personal y fortalecimiento de sus capacidades institucionales y considera que el país está cada vez más cerca de contar con las condiciones necesarias para implementar las adopciones internacionales.

Ignacio Goicoechea, oficial letrado de enlace para América Latina de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado: pic.twitter.com/P4bn1VtwGF — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) June 30, 2026

Además, señaló que esto representa una herramienta para atender los casos de adopciones prioritarias, una realidad que también enfrentan otros países.

Agregó que estos procesos requieren un manejo especialmente cuidadoso, con procedimientos transparentes y responsables, debido a la complejidad de los perfiles de los menores involucrados.

Antecedentes

El CNA también ha intercambiado experiencias con la Oficina para Adopciones (OPA) de El Salvador, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) de República Dominicana y organismos acreditados de Estados Unidos especializados en la adopción de menores con perfiles prioritarios.

"En marzo de 2026, Guatemala pasó a ser el Estado número 93 de la HCCH. Esto significa que el país dejó de ser un observador (condición que mantenía desde 2002) y ahora cuenta con poder de voto y participación activa en la negociación y creación de normas y convenios internacionales, incluidos aquellos que regulan las adopciones", indicó el CNA