¡Subsidio! Así quedaron los precios de referencia de los combustibles en Guatemala

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Los precios de las gasolinas aumentan Q0.16 y el diésel registra alza de Q1.58 durante esta semana.

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Los precios de referencia de los combustibles en el área metropolitana registraron un incremento durante la última semana, según los datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para la modalidad de autoservicio.

De acuerdo con la actualización correspondiente al 9 de junio de 2026, la gasolina superior se cotiza en Q34.07 por galón, la gasolina regular en Q33.07 y el diésel en Q32.22.

Las cifras representan un aumento respecto a los precios reportados el 2 de junio, pues la gasolina superior subió Q0.16 por galón al pasar de Q33.91 a Q34.07, mientras que la gasolina regular también registró un incremento de Q0.16, al pasar de Q32.91 a Q33.07.

20260609 - Departamentos de Carlos Manoel Alvarez Morales

En el caso del diésel, el aumento fue más pronunciado pues el precio de referencia pasó de Q30.64 a Q32.22 por galón, lo que equivale a un alza de Q1.58 en una semana.

Pese al incremento semanal, los precios continúan por debajo de los niveles observados el 26 de mayo, cuando la gasolina superior se ubicaba en Q37.35 por galón, la regular en Q36.35 y el diésel en Q33.26.

El MEM recordó que estos valores corresponden a precios de referencia para estaciones de servicio en modalidad de autoservicio y ya incluyen el subsidio temporal otorgado por el Gobierno para amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales de los combustibles.

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Actualmente, el apoyo estatal contempla un descuento de Q5.00 por galón para las gasolinas superior y regular, así como un subsidio de Q8.00 por galón para el diésel.

Las autoridades han señalado que las variaciones en los precios responden principalmente al comportamiento de los mercados internacionales de hidrocarburos, los cuales continúan influenciados por factores geopolíticos y cambios en la oferta y demanda mundial de petróleo.