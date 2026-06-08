MEM monitorea precios del gas propano para evitar especulación

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Gobierno señala que el alza del precio del propano se debe a la tensión internacional.

El presidente Bernardo Arévalo explicó que el Gobierno analiza el comportamiento de los precios del gas propano junto con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para comprender las causas del aumento que empezó a reflejarse en el país.

Según el mandatario, el incremento está relacionado con el encarecimiento internacional de los hidrocarburos, provocado por las tensiones geopolíticas y el conflicto armado que afecta a varias regiones del mundo.

El gobernante indicó que las autoridades han identificado que el precio internacional del gas propano ha registrado aumentos derivados de la situación de guerra, lo que ha impactado gradualmente a los mercados.

Los precios de los hidrocarburos han sido afectados por las situaciones geopolíticas recientes. (Foto: Archivo / Soy502)

No obstante, el presidente aseguró que Guatemala ha logrado amortiguar parte de esas alzas, por lo tanto, los incrementos observados en el país han sido menores a los registrados en el mercado internacional.

"En Guatemala hemos logrado absorber los aumentos del gas a nivel internacional y los aumentos son menores de los registrados internacionalmente", afirmó Arévalo.

Explicó que el comportamiento de los precios en el país no ha sido inmediato debido a que las existencias disponibles permitieron retrasar el traslado de los incrementos al consumidor final.

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El mandatario señaló que los primeros aumentos derivados del conflicto internacional no se reflejaron de forma instantánea en el mercado guatemalteco, sino tiempo después, gracias a las reservas existentes.

Ante este escenario, el Gobierno informó que mantiene vigilancia permanente sobre la comercialización del producto para evitar distorsiones en los precios.

"Lo que estamos haciendo ahora es haciendo un monitoreo para evitar especulaciones y, en todo caso, para tomar las medidas del caso si es que esto se llega a requerir", indicó el gobernante.

El presidente también manifestó que debido a que los incrementos internacionales llegaron al mercado guatemalteco con cierto retraso, existe la expectativa de que una eventual reducción en los precios internacionales también se refleje posteriormente en el país.