¡50 años! Condenan a Bryan Oliva por atentado contra Mayor del Ejército

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Bryan Oliva, acusado de atentar contra la Mayor del Ejército, Maribel de Jesús Molina Cárcamo y sus acompañantes, fue condenado a 50 años de prisión.

Bryan Oliva, acusado de haber atentado contra la Mayor del Ejército asimilada, Maribel de Jesús Molina Cárcamo, fue condenado a 50 años de prisión.

Molina fue atacada cuando transitaba por la 33 avenida, zona 7, Calzada Doroteo Guamuch Flores, el pasado 10 de junio de 2025.

Durante el atentado, Molina Cárcamo, quien iba con sus hijos, sufrió una herida de proyectil de arma de fuego en el cráneo y fue traslada al Centro Médico Militar, zona 16

En su argumentación, el Tribunal Sexto de Sentencia explicó que la pena impuesta corresponde a la sumatoria de cada una de las tres personas contra quienes fue cometido el atentado.

De esta cuenta, afirmó que Oliva es responsable del delito de asesinato en grado de tentativa cometido contra Molina Cárcamo, Abraham del Cid Ramos y Leonel Xoc.

Con ello, indicó que se le impuso la pena de 16 años y ocho meses inconmutables por cada uno de los agraviados, por lo que sumadas éstas dan un total de 50 años de prisión.

El Tribunal Sexto de Sentencia Penal condenó a 50 años de prisión a Bryan Oliva, acusado de atentar contra la Mayor del Ejército asimilada el 10 de junio de 2025, en la Calzada Doroteo Guamuch Flores, zona 7. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/4gcVBFsDAh — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 19, 2026

Agregó el Tribunal que la pena en mención fue declarada de esta forma por haber sido cometida en curso real de delitos.