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Capturan a hombre que conducía vehículo robado en la entrada de Antigua Guatemala

  • Con información de Arturo Santana/Colaborador
29 de julio de 2026, 16:23
El hombre fue capturado por la policía cuando se conducía sobre una moto robada.&nbsp;(Foto ilustrativa: Shutterstock)

El hombre fue capturado por la policía cuando se conducía sobre una moto robada. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Aparte de ser una motocicleta robada, el conductor le habría colocado una placa distinta a la que correspondía al vehículo.

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Un hombre que se conducía en motocicleta fue capturado al ingreso de La Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por agentes de la Policía Nacional Civil al comprobar que era robada.

Cuando los agentes detuvieron al hombre, determinaron que la motocicleta contaba con reporte de robo, además que la placa correspondía a otro vehículo de dos ruedas.

Se trata de Donald "N", de 28 años, sorprendido en un puesto de control vehicular en jurisdicción del sector Cuesta Las Cañas.

Jorge Aguilar, vocero policial, confirmó que al ubicar el número de chasis se estableció que la moto tenía reporte de robo del 21 de marzo de 2024, en un sector de la zona 8 de Mixco, Guatemala.

El hombre fue detenido en un puesto de control en el ingreso de la Ciudad Colonial. (Foto: PNC)
El hombre fue detenido en un puesto de control en el ingreso de la Ciudad Colonial. (Foto: PNC)

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