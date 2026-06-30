Clases de manejo terminan en tragedia: familia guatemalteca muere en EE.UU.

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La guatemalteca de 22 años estaba aprendiendo a manejar cuando, en cuestión de segundos, ocurrió la tragedia.

Una práctica de manejo terminó en tragedia para una familia guatemalteca, pues tres de sus integrantes murieron ahogadas luego que la camioneta en que viajaban cayera al río Seekonk, en Pawtucket, Rhode Island.

El accidente ocurrió la noche del domingo 28 de junio, cuando Linora Sucely Gómez, de 22 años, practicaba conducción acompañada por su madre, Floridalma Arceno, de 45, y su hija Ana, de 2.

El auto de la familia se precipitó al río Seekonk tras una aparente falla mecánica. (Foto: Wjar)

De acuerdo con la Policía de Pawtucket, el vehículo cayó al agua cerca de la rampa para embarcaciones de Taft Street alrededor de las 7:30 p.m. Un hombre que se desplazaba en una moto acuática intentó auxiliarlas, pero no logró alcanzarlas antes de que la camioneta fuera arrastrada.

Los equipos de emergencia iniciaron un amplio operativo de búsqueda, pero las malas condiciones del agua y la escasa visibilidad obligaron a suspender temporalmente las labores durante la madrugada.

El lunes, buzos localizaron el vehículo sumergido y lo llevaron hasta la orilla con apoyo de una grúa. Al abrir la camioneta, encontraron los tres cuerpos en el interior. Las fallecidas fueron identificadas por Josué Gómez, esposo de Floridalma, quien también confirmó que eran originarias de Guatemala.

Los equipos de rescate recuperaron el vehículo. (Foto: Local 12 News)

Las autoridades calificaron el hecho como un "trágico accidente". Preliminarmente, la policía declaró que el vehículo se encontraba en condiciones normales, sin embargo el familiar de las víctimas aseguró que, en una llamada segundos antes de la tragedia, sus parientes le indicaron que los frenos no servían. Por ahora, la investigación sigue en curso.

*Con información de Daily Mail y Telemundo