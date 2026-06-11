Ríos se desbordan tras fuertes lluvias y causan estragos en San Marcos (videos)

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En diferentes imágenes compartidas en redes sociales se observa la magnitud de las inundaciones tras las intensas lluvias.

Las fuertes lluvias derivadas de la depresión tropical "Cristina" han provocado que distintos ríos ubicados en San Marcos se desborden ante el crecimiento de los mismos.

La creciente del río Naranjo amenaza al municipio de Pajapita por posibles inundaciones.

El río Naranjo ha mostrado una creciente en Pajapita, San Marcos. (Foto: Redes sociales)

En videos que circulan por medio de las redes sociales se observa que esto ha generado inundaciones y estragos en viviendas, así como en las carreteras de dicho departamento.

En el municipio de Catarina uno de los ríos ha causado que uno de los pasos vehiculares quede totalmente inhabilitado por la fuerte correntada.

Otro de los sectores afectados es El Rastro, en el municipio de Malacatán, en donde incluso se ha registrado un remolino en el agua que ha inundado las calles, según se ve en un video.

El río Martinica es uno de los que ha presentado una creciente y este ha afectado al municipio de San Pablo, en donde vecinos del sector temen a que un puente colapse.

Además, en ese mismo municipio, específicamente en el kilómetro 292, la carretera se ha inundado y una parte de la misma quedó obstaculizada.