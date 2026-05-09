Trágico ataque armado cobra la vida de una madre y su hijo

- Madre e hijo murieron juntos tras ser víctimas de un ataque armado. OTRAS NOTICIAS: Agreden a agente de la PMT por cerrar el paso en San Miguel Petapa (video) Durante la mañana del 9 de mayo, a un día de celebrarse el Día de las Madres, se originó una tragedia tras la muerte de una mujer y un menor de edad en la Aldea Llano de Morales, del municipio de Sanarate, El Progreso. Bomberos Municipales Departamentales cubrieron la emergencia al reportarse que un niño junto a su madre resultaron heridos de bala en la carretera de terracería que conduce hacia la comunidad de Llano de Morales. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales) Sin embargo, ambos murieron por la gravedad de las heridas provocadas por arma de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Milvia Ruano Pineda, de 28 años, y Eidan Joan Cante Ruano, de 11 años, quienes habrían salido temprano este sábado cuando fueron atacados por desconocidos. La mujer junto a su hijo fueron hallados sin vida. (Foto: RRSS) Agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes para resguardar la escena, mientras investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y dar con los responsables de este hecho armado.