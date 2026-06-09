Conductores chocan en plena transmisión del reporte de tránsito (video)

Uno de los conductores se fue contra la vía, haciendo que ambos impactaran.
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Un accidente de tránsito fue registrado esta mañana en la salida del Cenma, hacia la 50 calle calzada Raúl Aguilar Batres.
El hecho ocurrió mientras Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, emitía su reporte diario del tránsito.
Según las imágenes, un motorista salió contra la vía sin calcular que otro motorista venía cerca.
En cuestión de segundos, ambos impactaron y quedaron sobre el asfalto.
Mira aquí el video:
Estos reportes en vivo han captado en múltiples ocasiones accidentes en tiempo real, evidenciando los peligros constantes que enfrentan los conductores debido a las imprudencias cometidas en el tránsito diario.