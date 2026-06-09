Fuerte oleaje inunda restaurante ubicado en Monterrico (video)

Al ver la ola, uno de los trabajadores intenta escapar escondiéndose en el interior del restaurante.
OTRAS NOTICIAS: Tormenta tropical "Cristina" se dirige a El Salvador, pero deja lluvias en el país
Un fuerte oleaje se reportó en la playa de Monterrico este lunes, debido al paso de la tormenta tropical "Cristina", la cual está provocando intensas lluvias en todo el país.
Varios restaurantes ubicados a la orilla de la playa se han visto afectados.
La cámara de seguridad de un local registró el momento en que una fuerte ola inundó toda el área, mientras uno de los trabajadores intentaba protegerse en el interior.
Mira aquí el video:
Se dirige hacia El Salvador
La tormenta no afectará de forma directa al país, pero sí está provocando fuertes lluvias.
Este martes, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el sistema se localiza cerca de las costas de Chinandega, Nicaragua, mientras continúa su desplazamiento con dirección hacia El Salvador.
Autoridades guatemaltecas mantienen un monitoreo permanente de su evolución debido a los efectos indirectos que podría generar en el país.