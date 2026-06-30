El encuentro de las aldeas: Una peregrinación masiva por la fe en El Progreso

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Descubre la historia de la Virgen del Rosario en Sanarate y conoce su procesión, el Encuentro de aldeas y la feria patronal anual.

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La historia de la Virgen del Rosario en El Progreso se centra principalmente en el municipio de Sanarate, donde se encuentra la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. La devoción a esta imagen colonial comenzó hace más de 250 años, convirtiéndose en el eje de la identidad cultural y religiosa de la región.

Según el Sistema de Información Cultural (SIC), en el 1208, la Virgen María se apareció a Santo Domingo de Guzmán y le enseñó a rezar el santo rosario, encomendándole su difusión. El santo cumplió esta misión y la devoción se extendió de tal manera que, antes de la Batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, las tropas cristianas rezaron el rosario y obtuvieron la victoria.

La imagen cumplirá 57 años de estar en la comunidad. (Foto: Parroquia Nuestra Señora del Rosario Sanarate / Oficial)

En agradecimiento a la Virgen, el papa San Pío V instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias para el primer domingo de octubre y añadió el título de "Auxilio de los Cristianos" a las letanías de la Madre de Dios. Posteriormente, el papa Gregorio XIII cambió el nombre de la festividad de Nuestra Señora de las Victorias por el de Nuestra Señora del Rosario. Más adelante, el papa Clemente XI extendió esta celebración a toda la Iglesia de Occidente.

Posteriormente, San Pío X fijó la festividad para el 7 de octubre y manifestó: "Denme un ejército que rece el rosario y vencerá al mundo".

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el centro de Sanarate, cuenta con una antigüedad de más de 200 años. (Foto: SIC)

La imagen de la Virgen del Rosario de Sanarate llegó hace 256 años a la finca Omoita, donde existía un convento de monjes. Tras la construcción del templo en el año 1820, por decreto del Corregimiento de Chiquimula, la imagen fue trasladada para su veneración, dando origen a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, nombrada así en su honor.

La imagen nunca ha sido restaurada y cada año se le dedica una novena que inicia el 29 de septiembre y concluye el 7 de octubre con una solemne procesión que recorre todas las zonas del municipio.

Decenas de fieles acuden a los festejos. (Foto: Parroquia Nuestra Señora del Rosario Sanarate / Oficial)

Asimismo, el primer domingo de octubre se congregan en el templo las efigies de las vírgenes provenientes de aldeas, barrios y caseríos, en una peregrinación de agradecimiento a la patrona del pueblo.

Las celebraciones patronales culminan con una solemne procesión alrededor del parque central. Cabe destacar que la feria popular y la feria ganadera se realizan en honor a la Virgen y tienen lugar durante la primera y segunda semana de noviembre.

La quema de pirotecnia anuncia el paso de la procesión de la mañana patrona. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)

Festividades religiosas

Fecha principal : El día mayor de la festividad se celebra cada 7 de octubre.

: El día mayor de la festividad se celebra cada 7 de octubre. La novena : Las actividades religiosas y rezos inician formalmente el 29 de septiembre.

: Las actividades religiosas y rezos inician formalmente el 29 de septiembre. Procesión : El 7 de octubre la imagen recorre el centro de la ciudad.

: El 7 de octubre la imagen recorre el centro de la ciudad. Encuentro de aldeas : El primer domingo de octubre se realiza una peregrinación masiva.

: El primer domingo de octubre se realiza una peregrinación masiva. Feria patronal y ganadera (Noviembre)

Según el Sistema de Información Cultural (SIC), a diferencia de otros municipios, la feria festiva no ocurre en octubre, sino que se traslada oficialmente a la primera y segunda semana de noviembre, fijando el 14 como el día oficial de la feria patronal.

Las imágenes de la Virgen del Rosario recorrieron las principales calles del municipio. (Foto: Olga Vásquez/Colaboradora)