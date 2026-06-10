Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

¡Destruido! Así quedó un chalet en Iztapa tras fuerte oleaje (video)

  • Por Jessica González
10 de junio de 2026, 09:21
Varios comercios se han visto afectados por el paso de la tormenta "Cristina". (Foto: captura de video)

Varios comercios se han visto afectados por el paso de la tormenta "Cristina". (Foto: captura de video)

Varios chalets y comercios han quedado destruidos en la zona costera.

OTRAS NOTICIAS: Las lluvias se intensificarán desde este miércoles por tormenta tropical "Cristina"

Un fuerte oleaje debido al paso de la tormenta tropical "Cristina", la cual está provocando intensas lluvias en todo el país, está afectando la costa.

Varias playas, restaurantes, comercios y chalets han quedado inundados en distintos sectores del pacífico. 

Tal es el caso de un chalet ubicado en la playa Majagual de Iztapa, Escuintla, el cual quedó completamente inundado y destruido.

Mira aquí el video:

@ser_de_iztapa #Iztapa #ULTIMAHORA Así quedo el chalet desde una toma aérea completamente destruido la piscina aún permanece intacta pero el oleaje esta fuerte playa Majagual Iztapa #viral #parati ♬ sonido original - Ser de Iztapa

En alerta

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) pide a los habitantes de zonas costeras evitar ingresar al mar o realizar actividades acuáticas mientras persistan las condiciones adversas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informa que la tormenta perderá fuerza al tocar suelo salvadoreño; sin embargo, se pronostica el incremento de las lluvias entre miércoles y viernes, especialmente en las regiones de Valles de Oriente, Bocacosta, Pacifico, Altiplano Central y Occidente done se pueden presentar los mayores acumulados.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar