¡Destruido! Así quedó un chalet en Iztapa tras fuerte oleaje (video)

Varios chalets y comercios han quedado destruidos en la zona costera.
OTRAS NOTICIAS: Las lluvias se intensificarán desde este miércoles por tormenta tropical "Cristina"
Un fuerte oleaje debido al paso de la tormenta tropical "Cristina", la cual está provocando intensas lluvias en todo el país, está afectando la costa.
Varias playas, restaurantes, comercios y chalets han quedado inundados en distintos sectores del pacífico.
Tal es el caso de un chalet ubicado en la playa Majagual de Iztapa, Escuintla, el cual quedó completamente inundado y destruido.
Mira aquí el video:
En alerta
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) pide a los habitantes de zonas costeras evitar ingresar al mar o realizar actividades acuáticas mientras persistan las condiciones adversas.
Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informa que la tormenta perderá fuerza al tocar suelo salvadoreño; sin embargo, se pronostica el incremento de las lluvias entre miércoles y viernes, especialmente en las regiones de Valles de Oriente, Bocacosta, Pacifico, Altiplano Central y Occidente done se pueden presentar los mayores acumulados.