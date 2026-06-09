Jueza dicta falta de mérito a favor de exministro de Comunicaciones

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El Juzgado Séptimo Penal, a cargo de la jueza Mónica Castillo, dictó falta de mérito a favor del exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado.

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Este día el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Javier Maldonado, obtuvo falta de mérito en un caso en el cual se le señala de nombramientos ilegales.

A la salida de la audiencia respectiva, el exfuncionario dijo sentirse satisfecho por solventar su situación jurídica, pues aseguró que no había delito que perseguir en su contra.

Además, dijo que no hubo tal nombramiento ilegal, sino una delegación. "Lo que les puedo comentar es que, Gracias a Dios, ya terminó. No había delito que perseguir", expresó.

La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada ante el Juzgado Séptimo Penal, a cargo de la jueza Mónica Castillo.

El Juzgado Séptimo Penal dictó falta de mérito a favor del exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, en un caso en el que el MP lo señalaba de nombramiento ilegal. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/6UdQUjl2Qa — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 9, 2026

Apuntes del caso

En este caso, el Ministerio Público (MP) le achacó a Maldonado el haber incurrido en un nombramiento anómalo durante su gestión como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Sin embargo, durante la audiencia de primera declaración el ente investigador no pudo presentar indicios suficientes de la aseveración que había efectuado para incriminar a Maldonado.

Con esto, el juez Orellana tomó la decisión de dictar falta de mérito, por lo tanto, los señalamientos contra el exministro fueron desvanecidos.