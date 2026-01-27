Estos son los 5 beneficios que ofrecerá el Aerometro en la ciudad

-

El Aerometro mejorará la conexión entre zonas residenciales, comerciales y de servicios, impulsando la actividad económica.

El Aerometro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas.

Este nuevo sistema de transporte busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo que será accesible, seguro e incluyente.

De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, está pensado para usarse todos los días en horarios continuos y ofrecerá los siguientes beneficios:

1. Ahorro de tiempo

Uno de los principales beneficios será la reducción en los tiempos de recorrido. Al contar con un trayecto directo y continuo, los usuarios podrán desplazarse de forma más rápida entre puntos clave de la ciudad. Esto permitirá aprovechar de mejor manera la jornada diaria.

2. Accesibilidad

Su diseño inclusivo facilitará el acceso a personas con discapacidad, usuarios con bicicletas, carruajes, equipaje u otras necesidades específicas.

Las estaciones y cabinas están adaptadas para brindar un servicio cómodo y funcional a distintos perfiles de usuarios, promoviendo una movilidad más equitativa.

3. Conexión con otros sistemas de transporte

Esta alternativa se integrará con otros medios de transporte público, permitiendo trayectos combinados y conexiones más simples. La intermodalidad es un beneficio clave para ampliar las opciones de traslado en la ciudad.

4. Transporte seguro

El sistema operará conforme a las normas de seguridad reconocidas a nivel internacional. Contará con monitoreo permanente, vigilancia y controles técnicos que acompañarán cada etapa del recorrido.

5. Amigable con el medio ambiente

Al funcionar con tecnología de electromovilidad, el Aerometro no generará emisiones contaminantes durante su operación. Este beneficio ambiental se suma al uso eficiente del espacio urbano, ya que el sistema no requiere carriles exclusivos.

La construcción inició con el Eje I o Línea 1, que tendrá 4 estaciones desde El Trébol hasta Montúfar / Plaza España.

Por otro lado, el Eje II o Línea 2, contará con 8 estaciones y conectará desde El Trébol hasta la colonia Molino de las Flores, en Mixco.

Este servicio cubrirá sectores de las zonas 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ciudad de Guatemala, así como sectores de las zonas 2, 3 y 7 del municipio de Mixco.