Disfruta del sol y el verano, protegiendo tu piel con Exotik Nat

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El verano ha llegado a Guatemala, elevando las temperaturas y creando el ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, esta temporada también hace fundamental proteger la piel del sol, ya que la radiación solar puede causar daños como quemaduras, manchas y envejecimiento prematuro.

Por lo tanto, Exotik Nat destaca la importancia de utilizar su Protector Solar SPF 50, diseñado para brindar protección para el rostro como para el cuerpo.

Además, ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir quemaduras solares mientras mantiene la piel hidratada y protegida.

Su fórmula está enriquecida con aceite de ajonjolí y aceite de jojoba, ingredientes naturales que contribuyen a mantener la piel suave, nutrida y protegida frente a los efectos del sol.

Por lo tanto, este es un producto libre de aceite mineral, fragancias y parabenos, lo que lo convierte en una opción ideal para el cuidado diario.

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Para una protección completa durante los días soleados, la marca también cuenta con un bálsamo labial con SPF 20, que ayuda a proteger los labios de la exposición solar, evitando resequedad y quemaduras.

Para asegurar su efectividad, se recomienda aplicar el protector solar generosamente al menos 10 minutos antes de la exposición al sol y reaplicarlo después de 2 horas de exposición, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

Exotik Nat también ofrece alternativas para proteger a los más pequeños con el protector solar mineral en barra Exotik Nat Baby Care SPF 50, elaborado con aceites naturales, ideal para la piel delicada de los bebés.

(Fotografía cortesía: Exotik Nat)

Protege a tu familia de las picaduras de insectos

Que los mosquitos no sean un obstáculo para tener tardes en el exterior con tu familia. Exotik Nat ofrece variedad de productos para proteger la piel, es por ello que pone a disposición una línea de repelentes naturales elaborados con citronela y aceites esenciales.

Entre ellos se encuentra la crema repelente de citronela, que combina aceites esenciales para repeler insectos mientras hidrata y cuida la piel, siendo ideal para el uso diario, ya que protege contra picaduras y ayuda a mantener la piel suave.

(Fotografía cortesía: Exotik Nat)

La marca también cuenta con un repelente en spray, que proporciona una protección rápida contra insectos gracias a su fórmula ligera de aceites esenciales. Su presentación ayuda a aplicarlo fácilmente, convirtiéndolo en el aliado ideal para llevar a cualquier lugar.

(Fotografía cortesía Exotik Nat)

La línea se complementa con velas elaboradas con aceite de citronela, que ayudan a crear una barrera repelente natural. Son perfectas para utilizar en interiores o exteriores, ofreciendo protección durante tiempos prolongados.

Los productos de Exotik Nat los encuentras en supermercados, farmacias y si deseas más información síguelos en su página de Facebook e Instagram.