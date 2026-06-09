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Dolorosa escena: joven reconoce a mujer fallecida en la Interamericana (video)

  • Por Jessica González
09 de junio de 2026, 09:41
Un familiar llegó a la escena para reconocer a la víctima. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Un familiar llegó a la escena para reconocer a la víctima. (Foto: Bomberos Voluntarios)

El joven, entre lágrimas, se acercó a la víctima para abrazar su cuerpo. 

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Una desgarradora escena se vivió esta mañana en el kilómetro 22 de la ruta Interamericana, hacia el Occidente. 

De acuerdo al reporte de los Bomberos Voluntarios, una mujer fue atropellada quedando sin vida sobre la cinta asfáltica. 

A los pocos minutos del incidente, familiares de la víctima llegaron al lugar para identificarla.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Uno joven, entre lágrimas, se acercó al cuerpo para abrazarlo. La triste escena quedó grabada.

Según los socorristas, la mujer intentó cruzar la calle cuando fue embestida. 

Hasta ahora se desconocen más detalles, pues el conductor involucrado ya no estaba en el lugar. 

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