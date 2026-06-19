Las dos jóvenes que fueron halladas sin vida tras estar desaparecidas

Las víctimas, de 17 y 18 años, fueron halladas en una zona boscosa.
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Las autoridades identificaron a dos jóvenes que fueron localizadas sin vida en una zona boscosa de la comunidad de Tuilcanabaj, en el límite entre los municipios de San Mateo y Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango.
Las víctimas fueron reconocidas por sus familiares como Lourdes Villatoro, de 17 años y Roselia Sac, de 18, quienes de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), fallecieron a causa de heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Sus seres queridos iniciaron la búsqueda desde el pasado 17 de junio, luego de que no regresaran a sus viviendas en comunidades de Olintepeque, obtuvieron resultados horas después, pero fue hasta este viernes que confirmaron su identidad en la morgue.
Más de 21 indicios en la escena
Durante el procesamiento de la escena, investigadores localizaron más de 21 indicios, entre ellos casquillos de bala, botellas, latas de cerveza y una navaja, los cuales forman parte de las pesquisas.
La gobernadora departamental de Quetzaltenango, Bibiana Ramírez, indicó que las instituciones de seguridad y justicia continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho, determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.