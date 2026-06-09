Estadio Doroteo Guamuch Flores enfrenta denuncias mientras avanza nueva planificación

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Estadio Doroteo Guamuch Flores acumula denuncias y sigue sin fecha de entrega.

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Durante una citación en el Congreso, la Contraloría General de Cuentas (CGC) informó que presentó tres denuncias ante el Ministerio Público (MP) por posibles irregularidades detectadas en el proyecto que dejó inconclusa la principal instalación deportiva del país, el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

"En el informe que presentó la Dirección de Auditoría del Sector de Educación, se formularon tres denuncias, una por supervisión, una por mala o inadecuada planificación y otra por las adjudicaciones", indicó Mario Eduardo Ochoca, asesor jurídico por parte dela CGC.

Los señalamientos incluyen fallas en supervisión, planificación y adjudicación. (Foto: Bancada Vos)

Ochoa detalló que la primera denuncia está vinculada a una presunta supervisión deficiente y falta de seguimiento en la construcción. La segunda se relaciona con fallas en la planificación de los trabajos de infraestructura deportiva.

La tercera denuncia señala posibles irregularidades en el proceso de adjudicación, debido a que las bases de licitación habrían carecido de requisitos específicos para garantizar que la empresa adjudicada contara con la capacidad técnica necesaria para ejecutar el proyecto.

Según la CGC, las tres acciones fueron trasladadas al MP y alcanzan a varios exfuncionarios y miembros de juntas de licitación vinculados al proyecto.

Los montos señalados ascienden a Q9.56 millones en la primera denuncia, otros Q9.56 millones en la segunda y Q32.44 millones en la tercera.

Estadio en fase de diagnóstico

Durante la citación, Francisco Ardón, presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), informó que ya integraron las instancias encargadas de la planificación y que, por parte del PNUD, se realizaron cuatro visitas técnicas al estadio para evaluar distintos componentes.

Ademas, se efectúan análisis técnicos para determinar qué elementos existentes podrán aprovecharse en la nueva etapa de construcción y cuáles requerirán ser reemplazados.

PNUD prepara licitaciones para agosto

Las autoridades señalaron que el PNUD trabaja en la elaboración de estudios técnicos, análisis de mercado y definición de los paquetes de contratación que servirán como base para los concursos de licitación.

La meta es lanzar los procesos durante agosto de este año, recibir ofertas a finales de 2026 e iniciar los trabajos físicos a comienzos de 2027.

El PNUD ha realizado cuatro visitas técnicas a la instalación deportiva. (Foto: Archivo/Soy502)

Entre las obras previstas se encuentra una nueva pista de atletismo certificada internacionalmente, la instalación de aproximadamente 27 mil butacas, iluminación LED y equipos especializados para el mantenimiento de la cancha.

Cuestiona avances y costos del proyecto

Durante la reunión, el diputado José Chic, presidente de la Comisión del Deporte en el Congreso cuestionó la falta de informes públicos sobre los avances realizados por el PNUD, pese a que la entidad habría recibido alrededor de Q8 millones por la administración del proyecto.

También expresó preocupación por posibles incrementos futuros en el costo de la obra y pidió que se entreguen los informes técnicos de las visitas realizadas al estadio.

"La población guatemalteca lo que quiere es el estadio", enfatizó. Además, indicó la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos y evitar nuevas irregularidades.

El nuevo proyecto del estadio aún se encuentra en fase de diagnóstico. (Foto: Bancada Vos)

Próximos pasos para el estadio

La CDAG se comprometió a entregar durante los próximos días los informes técnicos elaborados por el PNUD, así como un primer documento con la planificación general del proyecto.

Además, las autoridades de la CDAG fueron citadas al Congreso para el 23 de junio, fecha en la que deberán presentar avances concretos, cronogramas de trabajo y detalles sobre el futuro de los funcionarios señalados en las denuncias.