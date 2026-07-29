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¡Prepárate! Para este jueves se esperan lluvias y tormentas eléctricas

  • Por Jessica González
29 de julio de 2026, 14:09
Por la mañana el ambiente estará cálido. (Foto: archivo/Soy502)

Por la mañana el ambiente estará cálido. (Foto: archivo/Soy502)

Para este jueves se esperan tormentas con abundante lluvia y viento fuerte.

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Durante las primeras horas de este jueves 30 de julio se prevé nubosidad dispersa en la mayor parte del país. 

El viento norte soplará en el Altiplano Central, Valles de Oriente y en algunas zonas del Occidente; sin embargo, el ambiente será cálido y soleado.

Durante la tarde y noche, habrá nubosidad dispersa en las regiones del norte al centro. En la costa sur, el cielo estará despejado. 

Las lluvias seguirán afectando el territorio nacional. (Foto: Insivumeh)
Las lluvias seguirán afectando el territorio nacional. (Foto: Insivumeh)

Debido al ambiente cálido de la mañana y el ingreso de humedad desde ambos litorales, habrá tormentas locales severas, acompañadas de lluvia, viento fuerte y posible granizo. 

La lluvias se registrarán sobre todo en Occidente, Bocacosta, sur de Altiplano Central y sur de Valles de Oriente. No se descartan lluvias en otros sectores del país.

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