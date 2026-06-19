¡Por calor extremo! Carrera escolar afecta a 60 estudiantes en Escuintla

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Algunos de los alumnos terminaron desmayados debido a las altas temperaturas que se registran en la región.

Aproximadamente 60 estudiantes de una escuela resultaron afectados mientras participan en una carrera escolar de 3 kilómetros, en Tiquisate, Escuintla.

Debido a las altas temperaturas que se registran en dicho municipio, las cuales han superado los 30 grados centígrados, los alumnos de una escuela sufrieron un golpe de calor.

Los menores presentaron deshidratación y taquicardia, lo que provocó que algunos se desmayaran, por lo que Bomberos Voluntarios acudieron a brindarles asistencia para posteriormente trasladarlos a un centro asistencial.

Unos 60 estudiantes sufrieron golpe de calor durante carrera escolar en Tiquisate, Escuintla, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial.



: Bomberos Voluntarios pic.twitter.com/rDiL8ug0zq — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 19, 2026

La emergencia también cubierta por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes trasladaron a los afectados por medio de las distintas patrullas.

Debido a la cantidad de estudiantes afectados, algunos fueron trasladados por sus familiares por sus propios medios para que pudieran recibir atención médica.

Los alumnos se encontraban estables y ninguno estaba en riesgo, según indicaron los socorristas, pero se hace el llamado a evitar estas actividades durante horarios con ambiente cálido.