Exdirector de Informática del TSE volverá a arresto domiciliar por decisión de juez

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A Jorge Santos Neills le fue concedida la medida sustitutiva y le otorgaron arresto domiciliario.

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El Tribunal Séptimo de Sentencia, a cargo del juez suplente Oscar Leonel Ajsac, declaró con lugar la petición de la defensa del ex director de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos Neills, de revisar la medida y decretó arresto domiciliario.

Según la valoración del juzgador, al no existir oposición del Ministerio Público (MP), de la petición efectuada por la defensa, ya que el acusado ha asistido a las audiencias que se le han programado.

Dijo que, dadas las condiciones, el criterio del juzgador es declarar la medida y dejar sin efecto la prisión preventiva dictada con anterioridad.

Argumentó que el acusado tiene derecho a la libertad, ya que no ha sido vencido en juicio y le será decretado arresto domiciliario, movilizarse en el departamento de Guatemala y quedará obligado a firmar el libro en la sede central del MP. Además, tiene prohibido salir del país sin orden judicial.

El Tribunal Séptimo de Sentencia otorgó arresto domiciliario a exdirector de Informática del TSE, acusado de los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósito electoral. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/bibQpBwdno — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 9, 2026

Santos Neills es procesado por los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósito electoral.

Con relación a la petición

En su petición, la defensa de Santos Neills aseguró que no existe riesgo de fuga por parte de su patrocinado, pues afirmó que ha estado anuente a resolver su situación jurídica y esta dispuesto a ir al debate oral y público que se pueda programar.

Dijo que el debate estaba previsto iniciar el pasado 24 de febrero y señaló estar listo para presentar los elementos de prueba a desarrollar. Sin embargo, aseveró que en la carpeta judicial existen otras dos personas señaladas en el mismo caso que no pueden estar presentes, por lo tanto se prolongará, de acuerdo a la agenda del Tribunal hasta el 8 de diciembre.

La solicitud de revisión de medidas solicitada por la defensa se debió a que la Sala Segunda de Apelaciones había revocado la medida sustitutiva decretada con anterioridad por la jueza María del Carmen Zamora, titular del Tribunal Séptimo Penal, el pasado 9 de septiembre.

Es de recordar que, en su momento la juzgadora consideró que dicho beneficio sería otorgado al determinar que la privación de libertad podría haber generado una violación de Derechos Humanos, por el tiempo que permaneció en prisión.

Sobre el caso

El proceso contra el exdirector de Informática del TSE inicio en noviembre de 2023, luego de una denuncia que fuera presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC), en la figuraron cuatro magistrados titulares y uno suplente del órgano electoral.

Pero, en esa denuncia también se incluyó a Santos Neills, quien fungió como director de Informática del TSE.