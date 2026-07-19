Exviceministro de Energía y Minas muere tras ser apuñalado por su hijo

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De forma preliminar, se conoce que el ataque con arma blanca contra el exfuncionario se originó tras una discusión con su hijo, mientras ingerían bebidas alcohólicas.

EN CONTEXTO: Hombre es atacado por su hijo dentro de una vivienda en zona 16

En el interior de una casa ubicada en el condominio Bosques de Alcalá I, Kanajuyú II, zona 16, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Camilo Roberto Calvo Leiva, de 26 años, sindicado de la muerte de su padre a puñaladas.

Cuando los agentes llegaron al lugar, un grupo de personas aglomeradas les indicaron que en la madrugada se habían oído gritos de auxilio y que habían estado llamando al dueño, pero no respondía.

Los agentes de la PNC tocaron la puerta del inmueble y Camilo Roberto los atendió y los dejó ingresar, encontrando tirado en el suelo el cuerpo de Jorge David Calvo Drago, de 71 años, quien era su padre.

La PNC capturó al responsable del asesinato del exfuncionario. (Foto vía: PNC)

Discutieron

El joven contó a la Policía que estaba tomando licor junto a su padre entre la noche del viernes y durante la madrugada del sábado. Pero, por el calor de los tragos, comenzaron a discutir y lo apuñaló varias veces.

Luego de la identificación de la víctima, se conoció que habría sido exviceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas durante el gobierno de transición de Alejandro Maldonado Aguirre, en 2015.

También era consultor, docente universitario y trabajaba actualmente como investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)