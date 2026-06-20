El atleta Ezequiel Aguilar obtiene primer lugar para Guatemala en Iberoamericano U20

Ezequiel Aguilar logró mejorar sus propias marcas personales en las prueba de 5,000 y 1,500 metros planos.
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El joven atleta, Daniel Ezequiel Aguilar González obtuvo el primer lugar para Guatemala en el Campeonato Iberoamericano U20, el cual se lleva a cabo en Lima, Perú.
Ezequiel Aguilar finalizó con un tiempo de 15:16.06 en los 5,000 metros planos, lo que le dio el primer lugar en su destacada competición.
El guatemalteco superó al peruano Robert Apaza Quispe, quien tuvo un tiempo de 15:17.15, según indicó la Federación Deportiva Nacional de Atletismo de Guatemala.
Además, Aguilar González registró 3:56.27 en los 1,500 metros planos, logrando mejorar su marca personal en ambas pruebas.
Dicha Federación felicitó por medio de sus redes sociales a Ezequiel Aguilar por este importante resultado internacional y por representar con orgullo al país.