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El atleta Ezequiel Aguilar obtiene primer lugar para Guatemala en Iberoamericano U20

  • Por Geber Osorio
19 de junio de 2026, 21:47
El&nbsp;joven&nbsp;guatemalteco finalizó en primer lugar en el Campeonato Iberoamericano U20. (Foto:&nbsp;Federación de Atletismo de Guatemala)

El joven guatemalteco finalizó en primer lugar en el Campeonato Iberoamericano U20. (Foto: Federación de Atletismo de Guatemala)

Ezequiel Aguilar logró mejorar sus propias marcas personales en las prueba de 5,000 y 1,500 metros planos.

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El joven atleta, Daniel Ezequiel Aguilar González obtuvo el primer lugar para Guatemala en el Campeonato Iberoamericano U20, el cual se lleva a cabo en Lima, Perú.

Ezequiel Aguilar finalizó con un tiempo de 15:16.06 en los 5,000 metros planos, lo que le dio el primer lugar en su destacada competición.

El guatemalteco superó al peruano Robert Apaza Quispe, quien tuvo un tiempo de 15:17.15, según indicó la Federación Deportiva Nacional de Atletismo de Guatemala.

Daniel Ezequiel Aguilar González destacó en la competición internacional de atletismo. (Foto: Federación de Atletismo de Guatemala)
Daniel Ezequiel Aguilar González destacó en la competición internacional de atletismo. (Foto: Federación de Atletismo de Guatemala)

Además, Aguilar González registró 3:56.27 en los 1,500 metros planos, logrando mejorar su marca personal en ambas pruebas.

Dicha Federación felicitó por medio de sus redes sociales a Ezequiel Aguilar por este importante resultado internacional y por representar con orgullo al país.

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